UniCo Sigorta yeni tamamlayıcı sağlık sigortası ürününü tanıttı

UniCo Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler, "UniSağlık ürünümüzle sigortalılarımızın sağlık harcamalarında karşılaştıkları ek mali yükleri azaltmayı, geniş anlaşmalı kurum ağımız ile sağlık hizmetlerine kesintisiz erişim sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Abone ol

UniCo Sigorta, sağlık alanında geliştirdiği yeni ürünü 'UniSağlık Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nı tanıttı.

Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısına, UniCo Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Ender Güzeler, şirketin üst düzey yöneticileri ve basın mensupları katıldı.

Yeni sigorta ürünüyle bireylerin sağlık harcamalarında karşılaştıkları ek mali yükleri azaltmayı hedefleyen UniCo Sigorta, sigortalıları sağlıklı yaşam tarzına yönlendiren hizmetler sunmayı amaçlıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) kapsamındaki sağlık hizmetlerinde sigortalılardan talep edilen ek ücretlerin önemli bir kısmını karşılayan UniSağlık Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, doktor muayenesi, ameliyat ve yatarak tedavi hizmetlerinin yanı sıra onkoloji, diyetisyen ve psikolojik danışmanlık gibi birçok asistans hizmetiyle ek maliyet endişesi olmadan sağlık hizmeti alınmasına olanak sağlıyor.

Ayakta tedavi kapsamında ise laboratuvar, görüntüleme, ileri tanı ve fizik tedavi gibi masraflar poliçe kapsamında karşılanıyor.

Tamamlayıcı sağlık ürünlerini herkes için erişilebilir hale getirmeyi hedefleyen UniCo Sigorta, Eko, Standart ve VIP olmak üzere üç farklı paket sunuyor.

Gelecek 3 yıl içinde sağlık sigortasında dönüşüm bekleniyor

UniCo Sigorta CEO'su Güzeler, toplantıda yaptığı konuşmada, temmuz sonu itibarıyla sağlık sigortası alanında yüzde 72'lik bir büyüme sağlandığını, branşın toplam büyüklüğünün 93 milyar liraya ulaştığını belirtti.

Güzeler, sigorta sektöründe bir dönem sağlık üretiminin yaklaşık yüzde 85-90'ını ilk dört şirketin karşıladığını hatırlatarak, 'Sonraki dört şirket de dahil edildiğinde bu oran yüzde 99'a çıkıyordu. Ancak son dönemde bu ilk 4 şirketin payında yüzde 1'lik bir düşüş görüldü. Bu durum, diğer şirketlerin sağlık alanındaki ilgisinin arttığını ortaya koyuyor.' dedi.

Sağlık sigortasının trafik sigortaları kadar olmasa da sektördeki dağılımının trafik sigortasına yakın olacağını dile getiren Güzeler, 'Her şirket bu alandaki becerisini, bilgisini geliştirdikçe pazar kasko gibi dağılacaktır. Bugün ilk 4 şirket kaskonun yüzde 44'ünü yapıyor ama sağlığın da yüzde 75'ini yapıyor. Bu oran kaskoya doğru yaklaşacak ve daha homojen hale gelecektir. 8 şirket yüzde 85-90'ını değil de 15 şirket yüzde 85'ini yapacak.' değerlendirmesinde bulundu.

Güzeler, gelecek 3 yıl içinde sağlık sigortası konusunun dağılımlar, büyüklükler ve hacimler anlamında bir dönüşüm geçireceğinin öngörüldüğünü ifade etti.

Sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği ve kalitesinin herkes için büyük önem taşıdığını vurgulayan Güzeler, '2024'te yaptığımız detaylı çalışma sonucunda Unico Sigorta olarak sağlık sigortalarına giriş kararı almıştık. Bu doğrultuda kurguladığımız 3 yıllık stratejik iş planımız çerçevesinde bu yıl içerisinde öncelikle Kritik Hastalıklar'a ilişkin ürünlerimizi, ardından yatarak ve ayakta tedavili Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünlerimizi müşterilerimize sunduk. Bu ürünlerimiz müşterilerimiz ve acentelerimiz tarafından büyük ilgi gördü ve kısa sürede 200 binin üzerinde sigortalıya ulaştık.' bilgisini verdi.

Güzeler, UniSağlık ürününün Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki sağlık hizmetlerinde talep edilen ek ücretlerin önemli bir kısmını karşıladığını aktararak, geniş anlaşmalı kurum ağıyla sigortalılara kesintisiz sağlık hizmeti sunmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Farklı plan ve network seçenekleriyle herkesin ihtiyacına uygun çözümler sunduklarını aktaran Güzeler, 'Amacımız, 'Hikayen Yarım Kalmasın' diyerek her bireyin sağlık hikayesini tamamlama yolunda yanında olmak.' dedi.