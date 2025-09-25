MASAK'a banka hesapları için yeni yetki

Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK), banka hesaplarında anlık izleme ve dondurma yetkisi verilecek. Yetkideki amaç, hızlı gelişen bilişim suçlarıyla etkin mücadele...

Banka dolandırıcılığı başta olmak üzere, bilişim suçlarına anında müdahale edilebilmesi için MASAK'a yeni yetkiler verilecek.

BİLİŞİM SUÇLARIYLA DAHA ETKİN MÜCADELE AMAÇLANIYOR

NTV'den Özgür Akbaş'ın haberine göre bilişim suçlarıyla etkin mücadele amacıyla hazırlanan kanun teklifiyle, şüpheli hesap hareketlerinde, anlık izleme sisteminin devreye sokulması ve hesabın anında dondurulabilmesi hedefleniyor. Teklifin Meclis'in yeni yasama döneminde gündeme getirilmesi ve 11. Yargı Paketi'nde yer alması bekleniyor.

HESAPLARDAKİ OLAĞANDIŞI HAREKETLİLİKLERE YAKIN TAKİP

Buna göre MASAK'a yeni yetkiler verilerek banka hesaplarındaki olağandışı hareketlilikler yakın takibe alınacak.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un şüpheli işlem bildirimine ilişkin maddelerinde değişikliğe gidilecek.

Bildirim, bilgi ve belge verme maddelerinde de anlık takibi kolaylaştırmaya olanak sağlayacak eklemeler yapılacak.

SANİYELER İÇERİSİNDE MÜDAHALE YETKİSİ

MASAK'a yeni teknolojilerin de yardımıyla, banka hesapları üzerinden yapılan şüpheli işlemlere saniyeler içerisinde müdahale etme yetkisi verilecek.

Bu doğrultuda, bankalar ya da finans kuruluşları aracılığıyla yapılan işlemlerdeki mali polis denetiminin kapsamı genişletilecek.

ANLIK TAKİP VE HESAP DONDURMA YETKİSİ

Kaynağı belirsiz kalan, kişi ya da kurumun maddi gücünün üstünde olduğu görülen tüm hesap hareketliliklerinde anlık izleme sistemi devreye sokulacak.

Hesaba anında el konulması ya da dondurma işlemlerinin yapılması için gereken hukuki zemin oluşturulacak.

Teklifin ekim ayı içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.