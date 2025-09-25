BIST 11.408
DOLAR 41,48
EURO 48,81
ALTIN 5.005,55
HABER /  EKONOMİ

Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki düşüşün eylülde de devam ettiğini belirterek, "Beklentilerdeki iyileşme, mali disiplin ve yapısal reformlar dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Şimşek, NSosyal hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi.

Bakan Şimşek, enflasyon beklentilerindeki düşüşün eylülde de devam ettiğinin altını çizdi.

Şimşek, 12 ay sonrası beklentinin geçen yılın aynı dönemine göre hane halkında 18,6 puan, reel sektörde 14,3 puan gerilediğine işaret ederek, "Piyasa katılımcılarının beklentisi 5,2 puan iyileşerek yüzde 22,3 oldu. Beklentilerdeki iyileşme, mali disiplin ve yapısal reformlar dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

