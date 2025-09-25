Şekerbank'tan Ahilik Haftası'na özel esnafa finansman desteği

Şekerbank, Ahilik Haftası kapsamında esnaf müşterilerine 3 ay anapara ödemesiz dönem ve 48 aya varan vadelerle finansman desteği kampanyası başlattı.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şekerbank, Ahilik Haftası'na özel kampanyasıyla esnafa desteğini sürdürüyor.

Şekerbank, gelenekselleştirdiği kampanya kapsamında esnafın finansman ihtiyaçlarını 30 Eylül'e kadar 3 ay anapara ödemesiz ve 48 aya varan vadelerle masrafsız karşılıyor, ayrıca ek avantajlar sağlıyor.

Banka, kampanya kapsamında, internet ve mobil bankacılık kanallarından yapılan EFT, havale ve FAST işlemlerini ücretsiz sunarken, yeni müşterilere ilk 3 ay boyunca POS aidatı muafiyeti tanıyacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank KOBİ ve İşletme Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Üst, 72 yıldır Ahilik geleneğini bugüne taşıyan esnafı desteklediklerini belirtti.

Üst, Ahilik kültürünün ülkenin üretim ve ticaret yapısına yön veren en değerli miraslardan biri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şekerbank olarak bu mirasa sahip çıkarak esnafımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Ahilik Haftası kapsamında sunduğumuz finansman çözümleriyle esnafımızın nakit ihtiyaçlarını uygun koşullarla karşılıyor, bu sayede işlerini büyütmelerini ve yatırımlarını sürdürmelerini sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de ülke ekonomimizin bel kemiğini oluşturan esnafımızı güçlendirmeye devam edeceğiz."