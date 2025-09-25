İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'ye 170'ten fazla hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusunun soykırımını sürdürdüğü Gazze Şeridi'den son 24 saatte 170'ten fazla hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Gazze kentini işgal için kara saldırılarına başlayan İsrail ordusu, bölge genelinde hava bombardımanlarını da artırarak sürdürüyor.

Saldırılar, açlık ve katliamlara rağmen topraklarını terk etmek istemeyen Filistinlilerin sığındığı Gazze kentinde yoğunlaşıyor.

Gazze kenti, havadan ve karadan düzenlenen saldırılarla bombalanıyor. Bu saldırılara rağmen yüzbinlerce Filistinli Gazze kentinde kalmaya devam ediyor.

İsrail ordusu, açlığa ve saldırılara rağmen topraklarında kalmayı sürdüren Filistinlileri katliamlarla güneye göç etmeye zorluyor.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne 170'ten fazla hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik saldırılarını da yoğunlaştırdığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 419 Filistinli hayatını kaybetti, 167 bin 160 kişi de yaralandı.