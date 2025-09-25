BIST 11.407
DOLAR 41,48
EURO 48,82
ALTIN 5.009,76
HABER /  DÜNYA

İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'ye 170'ten fazla hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'ye 170'ten fazla hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusunun soykırımını sürdürdüğü Gazze Şeridi'den son 24 saatte 170'ten fazla hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Abone ol

Gazze kentini işgal için kara saldırılarına başlayan İsrail ordusu, bölge genelinde hava bombardımanlarını da artırarak sürdürüyor.

Saldırılar, açlık ve katliamlara rağmen topraklarını terk etmek istemeyen Filistinlilerin sığındığı Gazze kentinde yoğunlaşıyor.

Gazze kenti, havadan ve karadan düzenlenen saldırılarla bombalanıyor. Bu saldırılara rağmen yüzbinlerce Filistinli Gazze kentinde kalmaya devam ediyor.

İsrail ordusu, açlığa ve saldırılara rağmen topraklarında kalmayı sürdüren Filistinlileri katliamlarla güneye göç etmeye zorluyor.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne 170'ten fazla hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik saldırılarını da yoğunlaştırdığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 419 Filistinli hayatını kaybetti, 167 bin 160 kişi de yaralandı.

ÖNCEKİ HABERLER
MASAK'a banka hesapları için yeni yetki
MASAK'a banka hesapları için yeni yetki
Sumud filosuna Türkiye donanmayı yollasın! Özel emre amadeyiz Tayyar 'hadi inşallah'
Sumud filosuna Türkiye donanmayı yollasın! Özel emre amadeyiz Tayyar 'hadi inşallah'
Sadettin Saran'dan Volkan Demirel'e teklif!
Sadettin Saran'dan Volkan Demirel'e teklif!
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan Türk mühendisler konuştu: En kritik adım
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan Türk mühendisler konuştu: En kritik adım
5 bin üretim kapasitesine ulaşan Emlak Konut Asansör, Afrika’ya ilk ihracatını gerçekleştirdi
5 bin üretim kapasitesine ulaşan Emlak Konut Asansör, Afrika’ya ilk ihracatını gerçekleştirdi
Sındırgı'da şimdiye kadar rastlanmayan yer altı yapısı ortaya çıktı meğer
Sındırgı'da şimdiye kadar rastlanmayan yer altı yapısı ortaya çıktı meğer
Hamas'tan tüm savaşçılarına Gazze şehir merkezi için talimat
Hamas'tan tüm savaşçılarına Gazze şehir merkezi için talimat
UniCo Sigorta yeni tamamlayıcı sağlık sigortası ürününü tanıttı
UniCo Sigorta yeni tamamlayıcı sağlık sigortası ürününü tanıttı
CHP lideri Özel: “İmamoğlu’nun aday olamaması durumunda en kuvvetli aday Mansur Yavaş”
CHP lideri Özel: “İmamoğlu’nun aday olamaması durumunda en kuvvetli aday Mansur Yavaş”
ON Dijital ve Biletinial'dan taraftarlara özel işbirliği
ON Dijital ve Biletinial'dan taraftarlara özel işbirliği
Hindistan'dan 2 bin km menzilli balistik füze testi
Hindistan'dan 2 bin km menzilli balistik füze testi
UEFA Avrupa Ligi'nde 9 maç oynandı Zeki Çelik'li Roma galip
UEFA Avrupa Ligi'nde 9 maç oynandı Zeki Çelik'li Roma galip