Telefonla 'bankadan arıyoruz' dediler sonrası kabus oldu

İstanbul'da telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Beşiktaş'ta yaşayan D.K. (45) 10 Eylül'de polise yaptığı başvuruda, telefonda bankadan aradığını söyleyen kişilerin "Hesaplarınız şüpheli işlemlere karışmış" dediğini, kendisini yönlendirmeleri sonucu 6 milyon 25 bin lira dolandırıldığını bildirdi.

D.K'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, paraların aktarıldığı hesaplar üzerinden olayla bağlantısı olduğunu değerlendirdikleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, 12 Eylül'de çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalışmalarına devam eden ekipler, "hesapçı" diye tabir edilen ve şüphelilere aracılık yaptığı tespit edilen S.K'yi (21) gözaltına aldı.

Daha önce çeşitli suçlardan 2 kaydı olduğu belirlenen S.K, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Muhabir:Mustafa Mert Karaca