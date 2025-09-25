Milli Savunma Bakanlığı'ndan SDG açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından yapılan açıklamada "Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümet güçlerine yönelik saldırılar, SDG terör örgütünün, 10 Mart 2025'te Suriye Hükümeti ile imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediğini ve bölgesel barış ve istikrara tehdit oluşturduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur." denildi.

Abone ol

Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaynaklar, Suriye'deki son duruma dair sorular üzerine şunları kaydetti:

"Suriye hükümeti ile SDG terör örgütü arasındaki temaslar dikkat ve hassasiyetle takip edilmektedir. Son olarak Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümet güçlerine yönelik saldırılar, SDG terör örgütünün, 10 Mart 2025'te Suriye hükümeti ile imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediğini ve bölgesel barış ve istikrara tehdit oluşturduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Türkiye, Suriye'nin istikrar ve güvenliği ile bölgemizin huzuru için Suriye hükümetiyle başta terör örgütleriyle mücadele olmak üzere yakın işbirliğini sürdürmeye ve 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesini desteklemeye kararlıdır."

Suriyeli komutanları ziyaretleri

Bakanlık kaynakları, Suriye Hava Kuvvetleri Komutanı'nın ardından Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın Ankara ziyaretinin sebebine yönelik sorulara ilişkin, "Suriye'de kurulan yeni hükümetin savunma ve güvenlik kapasitesinin geliştirilmesi için kara, deniz, hava ayrımı gözetmeksizin her türlü desteği sağlayacağımızı ifade etmiştik. Ağustos ayında imzaladığımız Mutabakat Muhtırası ile karşılıklı ziyaretler ivme kazandı. Eğitim ve ziyaretler karşılıklı olarak devam edecek. Komutanların ziyaretleri de bu kapsamda gerçekleştiriliyor." yanıtını verdi.

Dostluk Denizi Tatbikatı

Bakanlık kaynakları, Mısır ile gerçekleştirilen "Dostluk Denizi Tatbikatı" ile ilgili sorular üzerine, "Türkiye Cumhuriyeti bölgesinde istikrar üretmeye çalışan, barış üretmeye çalışan tek ülke ve bütün çalışmalarını bu minvalde sürdürüyor. Bizim Mısır ve Libya ile yaptığımız faaliyetler, üçüncü ülkeleri hedef almıyor. Kazan kazan formülü ile ilişkiler geliştirmeye çalışıyoruz. Biz istiyoruz ki Akdeniz, barış denizi olsun." açıklamasında bulundu.

Hatay'daki hudut karakolunda çocuklara su verilmesi üzerine açılan soruşturma iddiası

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Hatay'daki bir hudut karakolunda görev yapan askerlerin, köy yolundaki çocuklara su verdiği için soruşturma geçirdiğine dair haberlerle ilgili olarak ise "Kamuoyunu yanlış yönlendirmeye amacıyla servis edilen ve gerçeği yansıtmayan bu tür haberler, maksadını aşan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını zedelemeye yönelik kasıtlı bir algı oluşturma çabasının ürünüdür. Söz konusu olay, kamuoyuna yansıtıldığı gibi çocuklara su verilmesiyle ilgili değil, disiplin anlayışıyla bağdaşmayan ve konusu askeri suç kapsamına giren davranışlarla ilgilidir." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan tüm personelin insani değerleri önceleyen bir anlayışla hareket ettiğinin herkesçe bilinen bir gerçek olduğunu belirten kaynaklar, bu anlayışın, binlerce yıllık milli, manevi ve mesleki değerlere sahip Türk Silahlı Kuvvetlerinin örf ve adetlerinde köklü bir yere sahip olduğunu bildirdi.

Kaynaklar, "Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik asılsız, eksik veya çarpıtılmış bilgiye dayalı haber ve yorumlara itibar edilmemesi; resmi açıklamaların esas alınması önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.