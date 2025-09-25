BIST 11.330
DOLAR 41,47
EURO 48,77
ALTIN 5.003,77
HABER /  DÜNYA

Almanya 8 Ağustos'tan itibaren İsrail'e herhangi bir silah satışını onaylamadı

Almanya 8 Ağustos'tan itibaren İsrail'e herhangi bir silah satışını onaylamadı

Almanya'nın, Gazze'deki saldırılar nedeniyle Tel Aviv yönetimine kısmi silah ihracatı yasağı getirmesinin ardından İsrail'e herhangi bir silah satışını onaylamadığı bildirildi.

Abone ol

Alman basınında yer alan haberlerde, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in 8 Ağustos'ta, İsrail'e yapılan silah ihracatına yönelik getirdiği kısıtlamanın ardından hiçbir teslimatın onaylanmadığı belirtildi.

Almanya Ekonomi Bakanlığının, muhalefet partisi olan Sol Parti'nin (Die Linke) hükümete sunduğu soru önergesine yanıt olarak, Merz'in kararını açıkladığı 8 Ağustos ile 12 Eylül arasında silah ihracatına yönelik "hiçbir onay" verilmediğini açıkladığı belirtildi.

Ekonomi Bakan Yardımcısı Thomas Steffen tarafından yapılan açıklamada, Alman hükümetinin bu tür kararları "ilgili konu çerçevesinde, dış ve güvenlik politikası hususlarını ve yasal gereklilikleri dikkate alarak, dikkatli bir incelemeden sonra" aldığı belirtildi.

Son gelişmelere rağmen, Alman hükümeti önceki aylarda onaylanmış silah ve teçhizat teslimatını durdurma taahhüdünde bulunmadı. Filistin yanlısı gruplar ve muhalif milletvekilleri ise İsrail'e silah ihracatının tamamen yasaklanmasını talep etti.

Sol Parti'nin Federal Meclis'teki Savunma İşleri Sözcüsü Ulrich Thoden ise son gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada, "Siyasi açıdan gerekli olan, İsrail'e tüm silah ihracatının, onaylanmış olanlar da dahil olmak üzere tamamen durdurulması ve Almanya ile İsrail arasındaki yakın silah iş birliğinin sona erdirilmesi olacaktır." dedi.

Thoden, "Aksi takdirde, Alman hükümeti, İsrail ordusunun uluslararası hukuk kapsamında Filistinli sivil halka karşı işlediği suçlara ortak olma riskiyle karşı karşıyadır." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Telefonla 'bankadan arıyoruz' dediler sonrası kabus oldu
Telefonla 'bankadan arıyoruz' dediler sonrası kabus oldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, vefatının 13. yılında Neşet Ertaş'ı andı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, vefatının 13. yılında Neşet Ertaş'ı andı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan SDG açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı'ndan SDG açıklaması
Turkcell 5G vizyonunu ve hazırlıklarını paylaştı
Turkcell 5G vizyonunu ve hazırlıklarını paylaştı
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Denizcilikte Türkiye ilk 10'da
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Denizcilikte Türkiye ilk 10'da
MHK yeni kararı duyurdu! Trendyol Süper Lig'de yeniden başlatılıyor
MHK yeni kararı duyurdu! Trendyol Süper Lig'de yeniden başlatılıyor
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
İtalya, Küresel Sumud Filosu'na 2'nci askeri gemiyi gönderdiğini açıkladı
İtalya, Küresel Sumud Filosu'na 2'nci askeri gemiyi gönderdiğini açıkladı
Bakanlık tek tek ifşa etti! Bu markalardan uzak durun...
Bakanlık tek tek ifşa etti! Bu markalardan uzak durun...
Diyabet körlüklerin başlıca sebebi olabilir...
Diyabet körlüklerin başlıca sebebi olabilir...
Hedef 18 milyondu! Antalya turist hedefine biraz daha yaklaşıyor...
Hedef 18 milyondu! Antalya turist hedefine biraz daha yaklaşıyor...
Şekerbank'tan Ahilik Haftası'na özel esnafa finansman desteği
Şekerbank'tan Ahilik Haftası'na özel esnafa finansman desteği