Ali Koç açıkladı! Fenerbahçe'ye verdiği parayı geri mi aldı?

Fenerbahçe’de başkanlık görevini Sadettin Saran’a devreden Ali Koç, kulübe verdiği borcun 360 milyon lirasını geri aldığı iddialarını kesin bir dille yalanladı. Koç, mali tabloların denetlendiğini vurgulayıp manipülatif haberlere itibar edilmemesini istedi.

Fenerbahçe'de koltuğunu Sadettin Saran'a devreden Ali Koç, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kulübe yaptığı ödemeleri geri aldığı iddiasına açıklık getiren Koç, söz konusu haberleri yalanladı.

"Finansal tabloları çarpıtarak ..."

Koç, şunları söyledi:

"Şahsım hakkında basında yer alan "Fenerbahçe'ye verdiği borcun 360 milyon lirasını geri aldı" başlıklı haber tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün mali yapısı, bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmekte olup; tüm gelir-gider kalemleri, alacaklar ve borçlar şeffaf bir şekilde kamuoyuna açık olup Genel Kurul üyelerimizle paylaşılmaktadır. Finansal tabloları çarpıtarak camiamızı yanıltmaya çalışan bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederim."

