İstanbul Valiliğinden evinde arama yapılan TİM Başkanı Mustafa Gültepe ile ilgili açıklama

İstanbul Valiliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe'nin Büyükçekmece’deki villasında Jandarmanın arama yapılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada 'Arama sonucunda evde kimsenin bulunmadığı, ihbarın da asılsız olduğu tespit edilmiştir." denildi.

Jandarma ekipleri, önceki gün Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe'nin Büyükçekmece’deki villasına Can Holding soruşturması kapsamında operasyon düzenledi.

Can Holding soruşturması kapsamında teknik takipte olan bir şüphelinin telefonunun bölgeden baz sinyali verdiği gerekçesiyle Gültepe'nin konutunun da olduğu sitede bazı evlerde jandarma tarafından arama yapıldığı ortaya çıktı.

Konuya ilişkin İstanbul Valiliğinden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, jandarma ekiplerine 16 Eylül'de Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında aranan şahısların, bir evde saklandığına dair ihbarda bulunulduğu aktarıldı.

İhbar asılsız çıktı

Jandarma ekiplerinin ihbarı değerlendirerek belirtilen adreste arama yaptığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Arama sonucunda evde kimsenin bulunmadığı, ihbarın da asılsız olduğu tespit edilmiştir. Yapılan incelemede söz konusu evin TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin eşine ait olduğu anlaşılmıştır. TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin söz konusu soruşturmayla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Valiliğimizce, olayın tüm yönleriyle araştırılması için İçişleri Bakanlığımızdan müfettiş talep edilmiş olup, görevlendirilen müfettişler çalışmalarına devam etmektedir."