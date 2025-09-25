Almanya'ya sığınma başvurusunda Suriyeliler birinci Türkler 3. sırada çıktı

ALMANYA'ya 2025'in ilk yarısında yapılan sığınma başvurularında kabul oranı rekor derecede azaldı. Türkiye vatandaşlarının başvurularına kabuller yüzde 7,8'e düşerken, en çok başvuru yapanlar Suriyeliler oldu.

Abone ol

ALMANYA'ya yapılan sığınma başvurularında Suriyeliler son on yıldır aralıksız ilk sırada yer alıyor. Onları Afganistan vatandaşları, onları da son yıllarda Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşları izliyor.

Yeni hükümetin izlediği sert göç politikası nedeniyle Türkiye'den gelenlerin sayısının da 2025'te azaldığı görülürken bu yıl T.C. vatandaşlarının yaptığı sığınma başvurusunun Ocak-Temmuz arası 8 bin 873 olduğu dikkat çekiyor. Bu da geçen yıla oranla yüzde 59,1'lik bir düşüş demek.

41 BİN KİŞİ BAŞVURDU 3 BİNİ ALINDI

Türkiye'den gelenlerin yaptığı toplam 41 bin 816 sığınma başvurusunun karara bağlandığı, bunlardan sadece 3 bin 78'inin kabul aldığı, 31 bin 581'inin ise doğrudan reddedildiği, böylece Türkiye'den gelenlerin iltica başvurularında kabul oranının ortalama yüzde 7,8'e kadar düştüğü görülüyor.

EN ÇOK KÜRT KÖKENLİLER...

Türkiye'den Almanya'ya sığınma başvurusu yapan yaklaşık 30 bin ilticacıdan yüzde 73,4'ü Kürt olduğunu beyan ederken, yüzde 22,7'si de Türk olduğunu belirtti. Geri kalan kısmı ya etnik kökenine dair beyanatta bulunmadı ya da başka azınlık gruplardan olduğu bilgisini ifade etti.

(Kaynak : DW)