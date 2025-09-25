Nicolas Sarkozy hapse giriyor! Eski cumhurbaşkanı için Fransa'yı sallayan karar

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzluk dahil dört farklı suçtan yargılandığı "Libya davası"nda suç örgütü kurmaktan mahkum edildi. Nicolas Sarkozy'ye 5 yıl hapis cezası ve 100 bin euro para cezası verildi. Sarkozy temyize gitse de gitmese de hapse girecek.

10 yılı aşkın süredir devam eden soruşturmanın ardından yılbaşında açılan ve Sarkozy hakkında 7 yıl hapis cezası istenen davada Paris Mahkemesi'nin karar duruşması yerel saatle 10:00'da başladı. Paris Savcılığı eski Fransa Cumhurbaşkanı ve 11 kişinin yargılandığı davada Sarkozy hakkında 7 yıl hapis cezası talep etti.

Eski İçişleri Bakanı Claude Gueant hakkında 6, yine eski İçişleri Bakanı Brice Hortefeux hakkında 3, eski Bütçe Bakanı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinden milletvekili olan Eric Woerth hakkında 1 yıl hapis cezası isteniyordu. Sarkozy, soruşturma sürecinin başından bu yana hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

SARKOZY İÇİN HAPİS KARARI

Paris Mahkemesi Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’yi eski Cumhurbaşkanı'nı suç örgütü kurmaktan mahkum etti. Sarkozy, pasif yolsuzluk, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı suçlarından ise beraat etti.

Nicolas Sarkozy'ye 5 yıl hapis cezası ve 100 bin euro para cezası verildi. Sarkozy temyize gitse de gitmese de hapse girecek. Mahkeme, savcılara, eski Fransa liderine ne zaman hapse girmesi gerektiğini bildirmeleri için bir ay süre tanıdı.

SARKOZY DAVASI NEDİR?

Fransa'da 2007-2012 yıllarında Cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı" ileri sürülüyor.

Sarkozy'nin 2006 sonu ile 2007 başında seçim kampanyasında Libya yönetiminden 50 milyon avro aldığı iddia ediliyor.

İddiaların ardından 2013'te olayla ilgili ön soruşturma açılmıştı. Sarkozy, 21 Mart 2018'de Paris'te gözaltına alınmış, ardından hakkında "seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağlamak, yolsuzluk yapmak ve Libya kamu fonlarını gizlemek" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Öte yandan, Libya davasında tanık statüsündeki Fransız-Lübnan kökenli iş insanı Ziad Takieddine'nin de 2006 sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon avro getirdiği öne sürülüyor.

Takieddine de önce Sarkozy'nin Libya'dan finansman aldığını savunmuş, 2020'de ifadelerini değiştirerek aksini iddia etmişti.

Sarkozy'nin Takieddine'ye kendisi hakkındaki suçlamaları çekmesi için en az 8 kişi aracılığıyla baskı yaptığından şüpheleniliyor.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı'nın bunun için 608 bin avro harcadığı ileri sürülüyor.