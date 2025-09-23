Sadettin Saran'ın aklındaki iki isim bomba! Efsane isimler geri mi dönüyor?

Kongre üyeleri 7 yıllık Ali Koç dönemini bitirip, Sadettin Saran'ı başkanlık koltuğuna oturturken, akıllardaki tek düşünce şampiyonluk hasretinin bitmesiydi. Bunda Saran'ın "Bizim için temel mesele son 11 yılda yapılamayanları nasıl hayata geçireceğimizdir. Eğer 1.5 yıl içinde futbolda şampiyonluk gelmezse yeniden aday olmayacağım. Fenerbahçeliler tutulmayan sözlerden yoruldu" açıklaması etkili olmuştu.