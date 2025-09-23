Sadettin Saran'ın aklındaki iki isim bomba! Efsane isimler geri mi dönüyor?
Fenerbahçe'nin başında çıktığı son 3 maçta 4 puan bırakan Domenico Tedesco, kayıplara devam ederse yollar ayrılacak. Seçimi kazanan Sadettin Saran'ın kafasındaki iki isim belli oldu. Efsane isimlerin geri dönüşü için gelecek iki maç çok kritik olacak. İşte o isimler...
Kongre üyeleri 7 yıllık Ali Koç dönemini bitirip, Sadettin Saran'ı başkanlık koltuğuna oturturken, akıllardaki tek düşünce şampiyonluk hasretinin bitmesiydi. Bunda Saran'ın "Bizim için temel mesele son 11 yılda yapılamayanları nasıl hayata geçireceğimizdir. Eğer 1.5 yıl içinde futbolda şampiyonluk gelmezse yeniden aday olmayacağım. Fenerbahçeliler tutulmayan sözlerden yoruldu" açıklaması etkili olmuştu.
Seçimi kazandıktan sonra teknik direktör Tedesco'nun sonuna kadar arkasında olacağını açıklasa da Saran'ın kayba tahammülü yok.
İtalyan asıllı Alman hoca için bu nedenle yarın Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile oynanacak maç ve dönüşünde Süper Lig'deki Antalya mücadelesi kritik önem taşıyor.
3 maçta 4 puan kaybeden genç çalıştırıcının kötü gidişi bu iki maçta da sürerse, Saran vakit kaybetmeden hocayla yollarını ayıracak.