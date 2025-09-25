Alanya'da kural tanımayan sürücüler cezaya boğuldu! Drift atmak toplam 93 bin 717 liraya patladı...
Antalya'nın Alanya ilçesinde, drift yaptığı tespit edilen iki sürücüye toplam 93 bin 717 lira ceza uygulandı.Abone ol
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı ve Çıplaklı mahallelerinde drift yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
BÜYÜK CEZA
Drift yaptığı tespit edilen otomobil ve ATV sürücülerine, toplam 93 bin 717 lira ceza kesildi.
EHLİYETİNE EL KONULDU
İki sürücünün de ehliyetine 2 ay el konuldu.
Öte yandan, sürücülerin drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.