BIST 11.317
DOLAR 41,48
EURO 48,65
ALTIN 4.997,17
HABER /  EKONOMİ

Rekabet Kurulu, dijital müzik platformu Spotify hakkında soruşturma açtı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rekabet Kurulu, dijital müzik platformu Spotify hakkında soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, çevrim içi müzik akış hizmetleri pazarında faaliyet gösteren Spotify Dijital Yayıncılık Hizmetleri AŞ, Spotify Yönetim Destek Hizmetleri AŞ, Spotify AB ve Spotify Technology SA'dan oluşan ekonomik bütünlük (Spotify) hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Abone ol

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, müzik sektöründe son yıllarda hız kazanan dijital dönüşümün, dinleyicilerin abonelik ücreti ödeyerek ya da reklam izleyerek istedikleri şarkıya anında ulaşabildikleri çevrim içi müzik platformlarını günlük yaşamın önemli parçası haline getirdiğine işaret edildi.

Alışkanlıkları köklü biçimde değiştiren platformların, müzik endüstrisindeki rekabet dinamiklerini de etkilediği belirtilen açıklamada, Kurulca, çevrim içi müzik akış hizmetleri pazarında faaliyet gösteren Spotify hakkında yürütülen ön araştırmanın karara bağlandığı aktarıldı. Açıklamada, bu kapsamda elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan tespitlerin ciddi ve yeterli bulunarak, firmanın Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verildiği ifade edildi.

Soruşturmanın iki temel iddia üzerine yoğunlaşacağının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrımcılık iddiası kapsamında Spotify'ın, hak sahipleri arasında, müzik eserlerini çalma listelerine ekleme, sıralama, görünürlük, öneri algoritmalarında öne çıkarma gibi unsurlar yönünden ayrımcılık yapıp yapmadığı incelenecek. Yıkıcı fiyatlama iddiası kapsamında Spotify'ın Türkiye'deki abonelik fiyatlarının, rakiplerinin veya müzik eserleri üzerindeki hak sahiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştıracak şekilde düşük belirlenip belirlenmediği incelenecek."

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Alanya'da kural tanımayan sürücüler cezaya boğuldu! Drift atmak toplam 93 bin 717 liraya patladı...
Alanya'da kural tanımayan sürücüler cezaya boğuldu! Drift atmak toplam 93 bin 717 liraya patladı...
Ali Koç açıkladı! Fenerbahçe'ye verdiği parayı geri mi aldı?
Ali Koç açıkladı! Fenerbahçe'ye verdiği parayı geri mi aldı?
Nicolas Sarkozy hapse giriyor! Eski cumhurbaşkanı için Fransa'yı sallayan karar
Nicolas Sarkozy hapse giriyor! Eski cumhurbaşkanı için Fransa'yı sallayan karar
İstanbul Valiliğinden evinde arama yapılan TİM Başkanı Mustafa Gültepe ile ilgili açıklama
İstanbul Valiliğinden evinde arama yapılan TİM Başkanı Mustafa Gültepe ile ilgili açıklama
Almanya'ya sığınma başvurusunda Suriyeliler birinci Türkler 3. sırada çıktı
Almanya'ya sığınma başvurusunda Suriyeliler birinci Türkler 3. sırada çıktı
Selimiye Camii kubbesine yapılana bakın! 'Bir Aleviye mi kaldı dersiniz ama...'
Selimiye Camii kubbesine yapılana bakın! 'Bir Aleviye mi kaldı dersiniz ama...'
İstanbul'da turist yolculardan fazla ücret aldılar! O taksiler için flaş karar
İstanbul'da turist yolculardan fazla ücret aldılar! O taksiler için flaş karar
İsrail'i turnuvalardan atmayan FİFA Başkanı İnfantonu'nun sahte gözyaşları
İsrail'i turnuvalardan atmayan FİFA Başkanı İnfantonu'nun sahte gözyaşları
BIST 100 endeksinde piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket belli oldu
BIST 100 endeksinde piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket belli oldu
Konser soruşturmasında kapsam genişletildi! Sanatçılar ifade veriyor...
Konser soruşturmasında kapsam genişletildi! Sanatçılar ifade veriyor...
Bu belirtiler varsa kovid olabilirsiniz! Prof. Dr. Alper Şener'den kritik uyarılar
Bu belirtiler varsa kovid olabilirsiniz! Prof. Dr. Alper Şener'den kritik uyarılar
Kalyon Enerji, 5 yıllık hedefini ilan etti
Kalyon Enerji, 5 yıllık hedefini ilan etti