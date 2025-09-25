BIST 11.374
Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Victor Osimhen...

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Victor Osimhen...

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacağı müsabakanın kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre sakatlıkları geçen Victor Osimhen ve Eren Elmalı kadroda yer aldı.

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Mario Lemina

