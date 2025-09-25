4 gündür haber yoktu! Ot toplamak için çıktığı dağda ölü bulundu
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dağ çayı ve ot toplamak için Aladağlar'a çıkan ve 4 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu.
22 Eylül Pazartesi dağ çayı ve ot toplamak için Aladağlar'a çıkan M.D'den haber alamayan ailesi, bir süre sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Dron da kullanılan aramaların 4. gününde M.D.'nin cansız bedenine ulaşıldı.
M.D.'nin kayalıklardan düşerek öldüğü öğrenildi.Cenazenin çıkarılması için ekiplerin çalışması sürüyor.