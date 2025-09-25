Kassam Tugayları'ndan İslam dünyasına çağrı: Yatsı namazından hemen ardından

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Arap ve İslam dünyasını, Gazze’de sabırla direnenlerin üzerindeki sıkıntıların kaldırılması için dua etmeye çağırdı.

Abone ol

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, perşembeyi cumaya bağlayan gecede yatsı namazının hemen ardından camilerde ve halka açık meydanlarda, cemaat halinde 2 rekat namaz kılınıp, sıkıntı anında tavsiye edilen, "La ilahe illallahü’l-azîmü’l-halîm,

la ilahe illallahü rabbü’l-arşi’l-azîm, la ilahe illallahü rabbü’s-semâvâti ve rabbü’l-ard ve rabbü’l-arşi’l-kerîm" duasının 100 kez okunarak, Gazze halkı için Allah'a niyazda bulunulması istendi.

Açıklamada, "Arap ve İslam aleminin evlatlarını, Gazze’de sabırla direnen ve nöbet tutan kardeşlerinin üzerindeki sıkıntıların kaldırılması ve musibetin giderilmesi için dua etmeye çağırıyoruz." denildi.