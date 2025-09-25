BIST 11.374
DOLAR 41,48
EURO 48,56
ALTIN 4.978,58
HABER /  GÜNCEL

Kassam Tugayları'ndan İslam dünyasına çağrı: Yatsı namazından hemen ardından

Kassam Tugayları'ndan İslam dünyasına çağrı: Yatsı namazından hemen ardından

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Arap ve İslam dünyasını, Gazze’de sabırla direnenlerin üzerindeki sıkıntıların kaldırılması için dua etmeye çağırdı.

Abone ol

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, perşembeyi cumaya bağlayan gecede yatsı namazının hemen ardından camilerde ve halka açık meydanlarda, cemaat halinde 2 rekat namaz kılınıp, sıkıntı anında tavsiye edilen, "La ilahe illallahü’l-azîmü’l-halîm,
la ilahe illallahü rabbü’l-arşi’l-azîm, la ilahe illallahü rabbü’s-semâvâti ve rabbü’l-ard ve rabbü’l-arşi’l-kerîm" duasının 100 kez okunarak, Gazze halkı için Allah'a niyazda bulunulması istendi.

Açıklamada, "Arap ve İslam aleminin evlatlarını, Gazze’de sabırla direnen ve nöbet tutan kardeşlerinin üzerindeki sıkıntıların kaldırılması ve musibetin giderilmesi için dua etmeye çağırıyoruz." denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Emeklilere 29 bin 500 liraya varan promosyon kampanyası
Emeklilere 29 bin 500 liraya varan promosyon kampanyası
Nevşehir'de korkunç olay! İş yerinde bıçaklı kavga çıktı: 2 kişi yaralandı
Nevşehir'de korkunç olay! İş yerinde bıçaklı kavga çıktı: 2 kişi yaralandı
Rekabet Kurulu, dijital müzik platformu Spotify hakkında soruşturma açtı
Rekabet Kurulu, dijital müzik platformu Spotify hakkında soruşturma açtı
Alanya'da kural tanımayan sürücüler cezaya boğuldu! Drift atmak toplam 93 bin 717 liraya patladı...
Alanya'da kural tanımayan sürücüler cezaya boğuldu! Drift atmak toplam 93 bin 717 liraya patladı...
Ali Koç açıkladı! Fenerbahçe'ye verdiği parayı geri mi aldı?
Ali Koç açıkladı! Fenerbahçe'ye verdiği parayı geri mi aldı?
Nicolas Sarkozy hapse giriyor! Eski cumhurbaşkanı için Fransa'yı sallayan karar
Nicolas Sarkozy hapse giriyor! Eski cumhurbaşkanı için Fransa'yı sallayan karar
İstanbul Valiliğinden evinde arama yapılan TİM Başkanı Mustafa Gültepe ile ilgili açıklama
İstanbul Valiliğinden evinde arama yapılan TİM Başkanı Mustafa Gültepe ile ilgili açıklama
Almanya'ya sığınma başvurusunda Suriyeliler birinci Türkler 3. sırada çıktı
Almanya'ya sığınma başvurusunda Suriyeliler birinci Türkler 3. sırada çıktı
Selimiye Camii kubbesine yapılana bakın! 'Bir Aleviye mi kaldı dersiniz ama...'
Selimiye Camii kubbesine yapılana bakın! 'Bir Aleviye mi kaldı dersiniz ama...'
İstanbul'da turist yolculardan fazla ücret aldılar! O taksiler için flaş karar
İstanbul'da turist yolculardan fazla ücret aldılar! O taksiler için flaş karar
İsrail'i turnuvalardan atmayan FİFA Başkanı İnfantonu'nun sahte gözyaşları
İsrail'i turnuvalardan atmayan FİFA Başkanı İnfantonu'nun sahte gözyaşları
BIST 100 endeksinde piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket belli oldu
BIST 100 endeksinde piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket belli oldu