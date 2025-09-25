Sadettin Saran harekete geçti! O isimle görüştü, bomba teklif

Yeni başkan Sadettin Saran takımdaki kötü gidişata son vermek isterken Samandıra kadrosuna Volkan Demirel’i getirmek istiyor.

Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran, sarı lacivertli takımdaki kötü gidişe son vermek için kolları sıvadı.

Göreve geldiği gün Kasımpaşa karşısında alınan beraberlik ve son olarak Dinamo Zagreb yenilgisi Saran’ı harekete geçirdi.

Yağız Sabuncuoğlu’nun özel haberine göre; Sadettin Saran, Volkan Demirel ile görüştü. Samandıra ve Futbol operasyonunda yer almak üzere Demirel'e yöneticilik teklif etmeyi düşünüyor.