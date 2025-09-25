BIST 11.377
DOLAR 41,48
EURO 48,55
ALTIN 4.971,10
HABER /  SPOR

Sadettin Saran harekete geçti! O isimle görüştü, bomba teklif

Sadettin Saran harekete geçti! O isimle görüştü, bomba teklif

Yeni başkan Sadettin Saran takımdaki kötü gidişata son vermek isterken Samandıra kadrosuna Volkan Demirel’i getirmek istiyor.

Abone ol

Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran, sarı lacivertli takımdaki kötü gidişe son vermek için kolları sıvadı.

Göreve geldiği gün Kasımpaşa karşısında alınan beraberlik ve son olarak Dinamo Zagreb yenilgisi Saran’ı harekete geçirdi. 

Yağız Sabuncuoğlu’nun özel haberine göre; Sadettin Saran, Volkan Demirel ile görüştü. Samandıra ve Futbol operasyonunda yer almak üzere Demirel'e yöneticilik teklif etmeyi düşünüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası rezervleri yeniden yükselişe geçti
Merkez Bankası rezervleri yeniden yükselişe geçti
Kassam Tugayları'ndan İslam dünyasına çağrı: Yatsı namazından hemen ardından
Kassam Tugayları'ndan İslam dünyasına çağrı: Yatsı namazından hemen ardından
Emeklilere 29 bin 500 liraya varan promosyon kampanyası
Emeklilere 29 bin 500 liraya varan promosyon kampanyası
Nevşehir'de korkunç olay! İş yerinde bıçaklı kavga çıktı: 2 kişi yaralandı
Nevşehir'de korkunç olay! İş yerinde bıçaklı kavga çıktı: 2 kişi yaralandı
Rekabet Kurulu, dijital müzik platformu Spotify hakkında soruşturma açtı
Rekabet Kurulu, dijital müzik platformu Spotify hakkında soruşturma açtı
Alanya'da kural tanımayan sürücüler cezaya boğuldu! Drift atmak toplam 93 bin 717 liraya patladı...
Alanya'da kural tanımayan sürücüler cezaya boğuldu! Drift atmak toplam 93 bin 717 liraya patladı...
Ali Koç açıkladı! Fenerbahçe'ye verdiği parayı geri mi aldı?
Ali Koç açıkladı! Fenerbahçe'ye verdiği parayı geri mi aldı?
Nicolas Sarkozy hapse giriyor! Eski cumhurbaşkanı için Fransa'yı sallayan karar
Nicolas Sarkozy hapse giriyor! Eski cumhurbaşkanı için Fransa'yı sallayan karar
İstanbul Valiliğinden evinde arama yapılan TİM Başkanı Mustafa Gültepe ile ilgili açıklama
İstanbul Valiliğinden evinde arama yapılan TİM Başkanı Mustafa Gültepe ile ilgili açıklama
Almanya'ya sığınma başvurusunda Suriyeliler birinci Türkler 3. sırada çıktı
Almanya'ya sığınma başvurusunda Suriyeliler birinci Türkler 3. sırada çıktı
Selimiye Camii kubbesine yapılana bakın! 'Bir Aleviye mi kaldı dersiniz ama...'
Selimiye Camii kubbesine yapılana bakın! 'Bir Aleviye mi kaldı dersiniz ama...'
İstanbul'da turist yolculardan fazla ücret aldılar! O taksiler için flaş karar
İstanbul'da turist yolculardan fazla ücret aldılar! O taksiler için flaş karar