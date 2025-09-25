Beyaz Saray'daki kritik zirve: Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı

Dünyanın merakla beklediği görüşme Beyaz Saray'da gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te yapacakları toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

New York'taki programı sona eren Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüşmek için Washington'a hareket etmişti. Beyaz Saray, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırladı.

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılım sağlayan ve çeşitli temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'deki yoğun temasları sürüyor.

New York görüşmelerinin ardından Washington'a geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'a geldi.

ERDOĞAN-TRUMP ZİRVESİ

Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi..

Bu görüşme, Türkiye-ABD ilişkilerinin tüm yönleriyle masaya yatırılacağı toplantı kritik bir öneme sahip. Trump, Erdoğan'ı kapıda bizzat karşılarken iki lider görüşme öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

6 YIL SONRA...

Trump, ikinci başkanlık döneminde bugün ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırladı. İki lider Trump'ın ilk başkanlık döneminde, 2017 ve 2019 yılında Beyaz Saray'da iki kez görüşmüştü.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Görüşme öncesinde çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. İki liderin F-35 savaş uçağı alımı, Suriye'de YPG'nin silah bırakması, Suriye- İsrail güvenlik anlaşması, Gazze'de ateşkes, Rusya- Ukrayna savaşı ve 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi olmak üzere 6 konu başlığını değerlendirdi.