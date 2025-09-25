İsrail'den Yemen'in başkentine peş peşe hava saldırısı

İsrail ordusu, Yemen'in başkenti Sana'yı hedef alan çok sayıda hava saldırısı düzenleyerek kentte birçok patlamaya neden oldu.

İsrail ordusu, bir kez daha Yemen'in kalbi, başkent Sana'yı hedef aldı. Yapılan hava saldırısı sonrası birçok kez patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusu tarafından 15'ten fazla saldırı gerçekleştiği bildirildi. Öte yandan saldırının hedefinde üst düzey Husi yöneticiler olduğu belirtildi.

Saldırının ardından İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya platformu X'ye yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Geçiş Paketi Harekatı kapsamında, Sana'da Husiler'in birçok hedefine güçlü bir darbe indirdik. İsrail Hava Kuvvetlerine ait jetler, Husi Genelkurmay Başkanlığı'na ait bir kamp da dahil olmak üzere birçok askeri kampa saldırarak onlarca Husi'yi etkisiz hale getirdi ve İHA ve silah depolarını imha etti. Dün söz verdiğim gibi, bize zarar veren, yedi kat zarar görecektir."