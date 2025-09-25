BIST 11.378
DOLAR 41,48
EURO 48,49
ALTIN 4.980,50
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Sadettin Saran mazbatasını aldı! Ali Koç: Müsaadenizle biz kaçıyoruz

Fenerbahçe Kulübünde 21 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını aldı.

Chobani Stadı'nda bulunan kulüp binasındaki mazbata törenine eski başkan Ali Koç, eski başkan vekili Sertaç Komsuoğlu ve kulübün eski genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan da katıldı.

Devir teslim ve mazbata töreninde konuşan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, eski başkan Ali Koç ve yönetim kuruluna teşekkür ederek, "Başkanımız Ali Koç'a ve görev yapan tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'ye kazandırdıklarınız için sizlere minnettarız. Arkadaşlarımıza da yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Allah utandırmasın." ifadelerini kullandı.

Sadettin Saran: "Biliyorum ki bir telefon kadar yakınsınız"

Zor bir göreve geldiklerini vurgulayan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Geceleri uykumuzun kaçtığı oluyor. Endişelendiğimiz zamanlar oluyor ama hem seçildikten sonra gösterdiğiniz tavır, hem de bugün buraya gelerek bizlerle paylaştığınız bilgiler çok önemli. Bundan sonra da yanımızda olacağınızı hepimiz hissettik, biliyoruz, inandık. Yola çıkarken de hep öyle olmasını istedim. Çok teşekkür ederiz. Biliyorum ki bir telefon kadar yakınsınız. En yakın zamanda amatör şubeleri sizin arkadaşlarınızla beraber gezmek istiyorum. Geçmişteki bütün bilgilerinizden, tecrübelerinizden yararlanmak istedik. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir yere gitmiyoruz hep beraber buralardayız." açıklamasını yaptı.

Ali Koç: "Yapabileceğimiz bir şey varsa her zaman hazırız"

Görev devir tesliminde konuşan Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Şekip Mosturoğlu'na teşekkür etti.

Türkiye için örnek bir seçimi geride bıraktıklarının altını çizen Ali Koç, şunları söyledi:

"Bizim dönemimizde doğru düzgün devir teslim yapamadık. Ama Sadettin Başkan döneminde devamlı paslaşıyoruz. Çok fazla bilgi var, çok fazla devam eden iş var. Başkan vekilimiz Sertaç Komsuoğlu ve genel sekreterimiz Burak Kızılhan'la birlikte mazbata törenine katıldık. 38. başkanımız hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Hepimizin yolu açık, şansı bol olsun. Nice zaferlerde hep beraber kutlamayı nasip etsin. Başkana da bol şans diliyorum. Önce sağlık diliyorum. Bu işler ruh ve beden sağlığını bozan işler. Sonra kudret, kuvvet ve dirayet diliyorum. Bizim de yapabileceğimiz bir şey varsa her zaman hazırız. Maçlarda da her zaman görüşeceğiz. Pazar günü başlamak üzere."

Açıklamaların ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, eski başkan Ali Koç'a plaket takdim etti.

''MÜSAADENİZLE BİZ KAÇIYORUZ''

Törenin sonunda eski başkan Ali Koç'un Sadettin Saran'a dönerek söylediği sözler dikkat çekti. Ali Koç'un Saran'a ''Müsaadenizle biz kaçıyoruz'' dediği görüldü.

PAYLAŞIM REKORLARI KIRDI

Bu sözler, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından binlerce kez paylaşıldı. Taraftarlar, Ali Koç'un mutlu görüntüsüne dikkat çekti.

