BIST 11.378
DOLAR 41,47
EURO 48,47
ALTIN 5.007,59
HABER /  DÜNYA

Yunan basınından Erdoğan hazımsızlığı: Miçotakis böyle bir fotoğraf veremezdi

Yunan basınından Erdoğan hazımsızlığı: Miçotakis böyle bir fotoğraf veremezdi

Yunan basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu marjındaki temaslarını değerlendirirken özellikle Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile karşılaştırma yaptı. İn.gr’da yer alan haberde, Gazze konulu toplantıda Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın yanında yer almasına dikkat çekilerek, bu fotoğrafın Ankara’nın diplomasi masasındaki öncelikli rolünü gösterdiği belirtildi.

Abone ol

Yunan basını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında gerçekleştirdiği temasların Türkiye'nin uluslararası diplomasi masasında ABD'nin son derece önemli bir muhatabı olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Yunanistan'ın en çok okunan haber sitelerinden "in.gr'da" yayınlanan "Erdoğan'ın Trump'ın yanındaki fotoğrafı ve (Yunanistan Başbakanı Kiryakos) Miçotakis'in 'hayat böyle işte'si" başlıklı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu çerçevesindeki temasları ve Türkiye'nin uluslararası diplomasideki önemi değerlendirildi.

TOPLANTI FOTOĞRAFINA DİKKAT ÇEKİLDİ

BM Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze konulu toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yan yana çekilmiş fotoğrafına işaret edilen haberde, "Trump Erdoğan'ı kendisine eşit muhatap olarak görürken Atina, Miçotakis'in üstünlük gösterme isteğiyle kendi ulusal söylemini arıyor." ifadesi yer aldı.

Yunan basınından Erdoğan hazımsızlığı: Miçotakis böyle bir fotoğraf veremezdi - Resim: 0

‘ERDOĞAN, TRUMP İÇİN ÖNCELİKLİ’

Fotoğrafta Erdoğan'ın, masanın başında Trump'la birlikte, Trump'ın sağında yer almasının Erdoğan'ı Trump'a denk ya da en azından diğerlerinin arasında "öncelikli" hale getirdiği belirtilen haberde, bu fotoğrafın Ankara'nın uluslararası diplomasi masasındaki rolünü de gözler önüne serdiği belirtildi.

‘WASHINGTON’IN SON DERECE ÖNEMLİ MUHATABI’

 Türkiye için önemli olanın bugünkü Erdoğan-Trump görüşmesi olduğu belirtilen haberde, "Erdoğan artık uluslararası diplomasi masalarında Washington'ın son derece önemli bir muhatabı." değerlendirmesinde bulunuldu.

‘MİÇOTAKİS’İN BÖYLE BİR FOTOĞRAFI OLUR MUYDU?’

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'a milyarlarca dolarlık anlaşmalarla gitmesinin dengeleri Türkiye lehine değiştirdiği ifade edilerek, "Birçok insan merak ediyor, Yunanistan Başbakanı, Gazze gibi böylesi önemli bir konu için yapılan toplantıda ABD Başkanı'nın yanında böylesi bir fotoğraf edinebilir miydi?" ifadesi kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de yola hafriyat döken firmaya 7,4 milyon lira ceza kesildi
Kocaeli'de yola hafriyat döken firmaya 7,4 milyon lira ceza kesildi
Bakan Işıkhan’dan CHP’li belediyelere borç çağrısı
Bakan Işıkhan’dan CHP’li belediyelere borç çağrısı
Borsa İstanbul'da günün en çok kazandıran sektörü belli oldu
Borsa İstanbul'da günün en çok kazandıran sektörü belli oldu
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı İsrail tohumu iddialarına yanıt verdi
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı İsrail tohumu iddialarına yanıt verdi
Ons altın tahmini 4 bin dolara yükseldi
Ons altın tahmini 4 bin dolara yükseldi
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Sadettin Saran mazbatasını aldı! Ali Koç: Müsaadenizle biz kaçıyoruz
Sadettin Saran mazbatasını aldı! Ali Koç: Müsaadenizle biz kaçıyoruz
Donald Trump: Suriye’deki başarının sorumlusu Erdoğan
Donald Trump: Suriye’deki başarının sorumlusu Erdoğan
İsrail'den Yemen'in başkentine peş peşe hava saldırısı
İsrail'den Yemen'in başkentine peş peşe hava saldırısı
Donald Trump'tan "F-35" yanıtı: Türkiye istediğini alacak
Donald Trump'tan "F-35" yanıtı: Türkiye istediğini alacak
UEFA'dan İsrail'e men hazırlığı! ABD'nin kararı gündem oldu
UEFA'dan İsrail'e men hazırlığı! ABD'nin kararı gündem oldu
Beyaz Saray'daki kritik zirve: Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı
Beyaz Saray'daki kritik zirve: Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı