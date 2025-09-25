BIST 11.378
Kocaeli'de yola hafriyat döken firmaya 7,4 milyon lira ceza kesildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafriyatı doğaya bırakarak çevreyi kirleten bir inşaat firmasına 7 milyon 478 bin 937 lira idari para cezası uyguladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşın sağlığını koruma ve kentin huzurunu sağlama amacıyla aralıksız süren denetimler kapsamında, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nca, hafriyatı yola döken firmaya verilen 7 milyon 478 bin 937 lira ceza, encümen kararıyla onaylandı.

Firmaya hafriyatı kaldırması için süre tanındığı, aksi takdirde belediye tarafından kaldırılarak masrafın yüzde 25 fazlasının firmadan tahsil edileceği belirtilen açıklamada, toplu taşımada düzeni bozan şoförlere de cezai işlem uygulandığı kaydedildi.

Bu çerçevede, yolcularla tartıştığı belirlenen bir şoförün çalışma belgesine 1 yıl süreyle el konulduğu ve aracının 15 günlüğüne bağlandığı, Gebze'de ise bir şoförün yolcuya fiziki müdahale etmesi nedeniyle aracının 3 gün süreyle trafikten men edildiği bildirildi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde ise sefer saatlerine uymayan, tehlikeli araç kullanan ve çeşitli ihlallerde bulunan şoförlere toplam 360 bin 266 lira idari para cezası verildi.

Öte yandan, Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın marketlerde yaptığı denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen 26 işletmeye toplam 76 bin 778 lira ceza uygulandı.

