İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 15-21 Eylül'ü kapsayan dönemde günlük ortalama 1599 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Abone ol

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 15-21 Eylül dönemine ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1599 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1407 uçuşla Frankfurt, 1405 uçuşla Amsterdam, 1374 uçuşla Charles de Gaulle ve 1335 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.