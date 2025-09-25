BIST 11.378
DOLAR 41,47
EURO 48,46
ALTIN 5.000,30
HABER /  GÜNCEL

Malatya'da göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Malatya'da göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Malatya'da altyapı çalışması sırasında göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Abone ol

Kent merkezinde Dabakhane Mahallesi'nde altyapı çalışmaları sırasında kanalizasyon çukuruna boru bağlantısı yapılırken meydana gelen göçükte Süleyman Karataş (43), toprak altında kaldı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kurtarılan Karataş, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Karataş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu Ankara'da konser verdi
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu Ankara'da konser verdi
Şeker hastalığı en çok görme kaybına yol açıyor
Şeker hastalığı en çok görme kaybına yol açıyor
Lübnan Başbakanı Selam’ın yasağına rağmen Güvercin Kayalıkları’na Hizbullah liderlerinin portreleri yansıtıldı
Lübnan Başbakanı Selam’ın yasağına rağmen Güvercin Kayalıkları’na Hizbullah liderlerinin portreleri yansıtıldı
Donald Trump'tan Beyaz Saray'daki kritik görüşme sonrası ilk açıklama
Donald Trump'tan Beyaz Saray'daki kritik görüşme sonrası ilk açıklama
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "İsrail'in hiçbir komşu ülkesi kendini güvende hissedemiyor"
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "İsrail'in hiçbir komşu ülkesi kendini güvende hissedemiyor"
Yunan basınından Erdoğan hazımsızlığı: Miçotakis böyle bir fotoğraf veremezdi
Yunan basınından Erdoğan hazımsızlığı: Miçotakis böyle bir fotoğraf veremezdi
Kocaeli'de yola hafriyat döken firmaya 7,4 milyon lira ceza kesildi
Kocaeli'de yola hafriyat döken firmaya 7,4 milyon lira ceza kesildi
Bakan Işıkhan’dan CHP’li belediyelere borç çağrısı
Bakan Işıkhan’dan CHP’li belediyelere borç çağrısı
Borsa İstanbul'da günün en çok kazandıran sektörü belli oldu
Borsa İstanbul'da günün en çok kazandıran sektörü belli oldu
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı İsrail tohumu iddialarına yanıt verdi
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı İsrail tohumu iddialarına yanıt verdi
Ons altın tahmini 4 bin dolara yükseldi
Ons altın tahmini 4 bin dolara yükseldi
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu