Konya’da feci kaza: 3 yaşındaki ikizler hayatını kaybetti

Konya'nın Halkapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 yaşındaki ikiz kardeşler Kayra ve Yiğit Koçer yaşamını yitirdi, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Abone ol

Konya'nın Halkapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, 3 yaşındaki ikiz kardeşler hayatlarını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kadir Erdoğan idaresindeki 42 E 9064 plakalı otomobil, Ereğli Halkapınar kara yolu İpekler Çiftliği mevkisinde Mehmet Koçer'in kullandığı 42 L 3889 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Mehmet Koçer'in kullandığı otomobilde bulunan 3 yaşındaki ikiz kardeşler Kayra ve Yiğit Koçer hayatlarını kaybetti. Baba Mehmet ve anne Ayşegül Koçer ağır yaralandı.

Diğer otomobilin sürücüsü Kadir Erdoğan ve yanında bulunan Ferhat Bozkuş ve Hüseyin Bozkuş da yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet ve Ayşegül Koçer'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.