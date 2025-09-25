BIST 11.378
DOLAR 41,47
EURO 48,47
ALTIN 5.007,59
HABER /  GÜNCEL

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu Ankara'da konser verdi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu Ankara'da konser verdi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankaralı sanatseverlerle buluştu.

Abone ol

Ulusal ve uluslararası birçok festivalde sahne alan, yurt dışında da konserler veren bando, Şef Albay Bülent Yüksel yönetiminde performans sergiledi.

Yüksel, konser öncesi, "Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ertuğrul Gemisi'nin bandosu Ankara'da bugünkü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın bir nevi öncüsü olarak Cumhurbaşkanlığı himayesinde birçok görev yapmıştır." bilgisini verdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu olarak dinleyicilerle Kültür Yolu Festivali'nde bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Yüksel, repertuvarı geniş bir yelpazede hazırladıklarını belirtti.

Konserde iki ay önce hayatını kaybeden ünlü caz sanatçısı Chuck Mangione'nin anısına "Children Of Sanchez" eseri de seslendirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Şeker hastalığı en çok görme kaybına yol açıyor
Şeker hastalığı en çok görme kaybına yol açıyor
Lübnan Başbakanı Selam’ın yasağına rağmen Güvercin Kayalıkları’na Hizbullah liderlerinin portreleri yansıtıldı
Lübnan Başbakanı Selam’ın yasağına rağmen Güvercin Kayalıkları’na Hizbullah liderlerinin portreleri yansıtıldı
Donald Trump'tan Beyaz Saray'daki kritik görüşme sonrası ilk açıklama
Donald Trump'tan Beyaz Saray'daki kritik görüşme sonrası ilk açıklama
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "İsrail'in hiçbir komşu ülkesi kendini güvende hissedemiyor"
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "İsrail'in hiçbir komşu ülkesi kendini güvende hissedemiyor"
Yunan basınından Erdoğan hazımsızlığı: Miçotakis böyle bir fotoğraf veremezdi
Yunan basınından Erdoğan hazımsızlığı: Miçotakis böyle bir fotoğraf veremezdi
Kocaeli'de yola hafriyat döken firmaya 7,4 milyon lira ceza kesildi
Kocaeli'de yola hafriyat döken firmaya 7,4 milyon lira ceza kesildi
Bakan Işıkhan’dan CHP’li belediyelere borç çağrısı
Bakan Işıkhan’dan CHP’li belediyelere borç çağrısı
Borsa İstanbul'da günün en çok kazandıran sektörü belli oldu
Borsa İstanbul'da günün en çok kazandıran sektörü belli oldu
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı İsrail tohumu iddialarına yanıt verdi
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı İsrail tohumu iddialarına yanıt verdi
Ons altın tahmini 4 bin dolara yükseldi
Ons altın tahmini 4 bin dolara yükseldi
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Sadettin Saran mazbatasını aldı! Ali Koç: Müsaadenizle biz kaçıyoruz
Sadettin Saran mazbatasını aldı! Ali Koç: Müsaadenizle biz kaçıyoruz