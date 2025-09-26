BIST 11.378
HABER /  POLİTİKA

Burhanettin Duran’dan Erdoğan’ın ABD temaslarıyla ilgili paylaşım

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York ve Washington duraklarını kapsayan ABD seyahatinin yüksek tempolu ve verimli geçtiğini belirterek, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasının Filistin'in sesi ve uluslararası toplumun vicdanını yansıttığını söyledi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York ve Vaşington duraklarını içeren ABD seyahatine dair açıklamada bulundu. Duran, ''Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin’in sesi ve uluslararası toplumun vicdanı olan Cumhurbaşkanımız, aynı zamanda konuşmasında Türk dış politikasının bölgesel ve küresel vizyonunu da ortaya koydu'' dedi.

İletişim Başkanı Duran yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın New York ve Vaşington duraklarını içeren ABD seyahati oldukça yüksek tempolu ve verimli geçti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin’in sesi ve uluslararası toplumun vicdanı olan Cumhurbaşkanımız, aynı zamanda konuşmasında Türk dış politikasının bölgesel ve küresel vizyonunu da ortaya koydu.

Afrika’dan Avrupa’ya, Asya’dan Amerika kıtasında yer alan devletlerin liderleriyle ikili ve çok taraflı görüşmeler yaptı, düşüncelerini Newsweek ve Fox News gibi mecralarda dile getirdi. ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray’da yaptığı tarihi nitelikteki görüşme ise oldukça samimi bir ortamda geçti.

Görüşmede savunma sanayisinden ticarete, enerjiden bölgesel ve küresel sorunlara kadar çok sayıda konu ele alındı ve belirli konularda önemli mesafeler katedildi.

