Tom Barrack duyurdu: THY ile Boeing anlaşması tamam

Türkiye'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye'nin ABD ile 200'den fazla Boeing yolcu uçağı için anlaşma yaptığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile 2 saat 20 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Türkiye Ankara Büyükelçisi Tom Barrack açıklamalarda bulundu.
BOEİNG ANLAŞMASI TAMAM
Tom Barrack, Türkiye’nin ABD ile 200’den fazla Boeing yolcu uçağı için anlaşma yaptığını açıkladı.
Barrack, anlaşmanın tamamlandığını ve 200’den fazla yolcu kapasiteli Boeing uçaklarının Türkiye’ye teslim edileceğini duyurdu.
Erdoğan-Trump görüşmesi sırasında Oval Ofis'teki masada bulunan Boeing tipi uçak maketi dikkat çekmişti.