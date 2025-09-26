BIST 11.378
UEFA Avrupa Ligi ilk haftası 9 maçla tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta mücadelesi oynanan 9 maçla tamamlandı.

Fransa ekibi Lille, Pierre Mauroy Stadı'nda ağırladığı Norveç'in Brann takımını 2-1 mağlup etti. Lille'in kalesini koruyan milli oyuncu Berke Özer, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Lille (Fransa)-Brann (Norveç): 2-1

Go Ahead Eagles (Hollanda)-FCSB (Romanya): 0-1

Rangers (İskoçya)-Genk (Belçika): 0-1

Salzburg (Avusturya)-Porto (Portekiz): 0-1

Aston Villa (İngiltere)-Bologna (İtalya) : 1-0

Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya): 1-1

Young Boys (İsviçre)-Panathinaikos (Yunanistan): 1-4

Stuttgart (Almanya)-Celta Vigo (İspanya): 2-1

Utrecht (Hollanda)-Lyon (Fransa): 0-1

