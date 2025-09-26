BIST 11.378
HABER /  DÜNYA

İsrail'in Yemen'e düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı arttı

İsrail'in Yemen'e düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı arttı

İsrail'in dün Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a çıktığı duyuruldu.

İran destekli Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA'da yer alan haberde İsrail ordusunun dün Sana'ya düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlara ilişkin bilgi verildi.

Yemen Sağlık Bakanlığı verilerinin paylaşıldığı haberde İsrail ordusunun Sana'ya düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a, yaralananların sayısının 174'e çıktığı bildirildi.

İsrail ordusu, dün Sana'ya hava saldırıları düzenlemişti.

Husiler, İsrail'in Sana'da Zahban Elektrik Santrali ve sivil yerleşim yerlerinin bulunduğu mahalleleri hedef aldığını açıklamıştı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Husilere ait "askeri hedeflere yönelik geniş çaplı saldırı" düzenlendiği belirtilmişti.

Çok sayıda savaş uçağının yer aldığı saldırılarda Husilere ait sözde Genelkurmay Başkanlığı kontrol merkezinin de hedef alındığı ifade edilmişti.

Savunma Bakanı Yisrael Katz da Sana'da "Husilere ait birçok hedefi" bombaladıklarını belirtmiş, çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ve silah stoklarını imha ettiklerini savunmuştu.

Husiler, 24 Eylül'de İsrail'in güneyindeki Eilat kentine patlayıcı yüklü İHA ile saldırı düzenlemiş ve onlarca kişi yaralanmıştı.

