İzmir'deki görüntü tepki çekmişti! Gözaltına alındılar

İzmir'de sosyal medyada dini değerlere hakaret ve müstehcenlik iddiasıyla 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere dair soruşturma başlatıldı.

"Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen hakaret" ve "müstehcenlik" suçları kapsamında şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, şüpheliler H.K. ve A.S.'yi gözaltına aldı.