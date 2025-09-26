Organ bağışında yeni dijital dönem e Devlet'te! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle organ bağışı süreci dijital platformlara taşındı. Artık e-Devlet ve e-Nabız üzerinden kolayca bağış yapılabilecek, bağışçıların ailelerine nakil bekleme listesinde öncelik tanınacak. Sağlık Bakanlığı’nın hız ve güven odaklı düzenlemesi, organ bağışını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan “Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliği Değişiklikleri" ile organ bağışı süreci dijitalleşiyor. Sağlık Bakanlığı’nın yeni düzenlemesi, organ bağışını kolaylaştırmak için işlemleri e-Devlet ve e-Nabız platformlarına taşıdı.

Vatandaşlar artık elektronik veya mobil imza ya da e-Devlet şifresiyle kimlik doğrulaması yaparak, iki aşamalı güvenli bir sistemle bağış yapabilecek. Bağış beyanları, istenildiği zaman bu platformlar üzerinden güncellenebilecek ve bağışçı tarafından belirlenen kişilere e-Nabız aracılığıyla bildirilecek.

Yönetmelik, organ bağışçılarının ailelerine önemli bir hak tanıyor. Organları başkasına nakledilen bağışçıların eş ve birinci derece yakınları, organ nakli gerektiğinde acil durumdaki hastaların ardından bekleme listesinde öncelik kazanacak.

Organ bağışında yeni dijital dönem

NTV’nin haberine göre, yönetmelikle vefat sonrası organ bağışı iradesinin teyit süreci de netleştirildi. Bağışçı, hayattayken eş, reşit çocuklar, anne, baba, kardeş ya da herhangi bir yakınını organ bağışı iradesini ortaya koymak üzere yetkilendirebilecek. Bu kişiler belirlenmezse, mevcut uygulamada olduğu gibi aile üyelerinden birinin onayı ile nakil yapılabilecek. Aksi görüşler olması durumunda, bağışçının belirlediği kişinin iradesi esas alınacak.

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren yönetmelik, Sağlık Bakanı tarafından yürütülecek. Yeni düzenlemeler, organ bağışını hızlandırarak daha fazla hayat kurtarmayı hedefliyor.