BIST 11.378
DOLAR 41,57
EURO 48,58
ALTIN 5.008,48
HABER /  GÜNCEL

Organ bağışında yeni dijital dönem e Devlet'te! Resmi Gazete'de yayımlandı

Organ bağışında yeni dijital dönem e Devlet'te! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle organ bağışı süreci dijital platformlara taşındı. Artık e-Devlet ve e-Nabız üzerinden kolayca bağış yapılabilecek, bağışçıların ailelerine nakil bekleme listesinde öncelik tanınacak. Sağlık Bakanlığı’nın hız ve güven odaklı düzenlemesi, organ bağışını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Abone ol

Resmi Gazete’de yayımlanan “Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliği Değişiklikleri" ile organ bağışı süreci dijitalleşiyor. Sağlık Bakanlığı’nın yeni düzenlemesi, organ bağışını kolaylaştırmak için işlemleri e-Devlet ve e-Nabız platformlarına taşıdı.

Vatandaşlar artık elektronik veya mobil imza ya da e-Devlet şifresiyle kimlik doğrulaması yaparak, iki aşamalı güvenli bir sistemle bağış yapabilecek. Bağış beyanları, istenildiği zaman bu platformlar üzerinden güncellenebilecek ve bağışçı tarafından belirlenen kişilere e-Nabız aracılığıyla bildirilecek.

Yönetmelik, organ bağışçılarının ailelerine önemli bir hak tanıyor. Organları başkasına nakledilen bağışçıların eş ve birinci derece yakınları, organ nakli gerektiğinde acil durumdaki hastaların ardından bekleme listesinde öncelik kazanacak.

Organ bağışında yeni dijital dönem

NTV’nin haberine göre, yönetmelikle vefat sonrası organ bağışı iradesinin teyit süreci de netleştirildi. Bağışçı, hayattayken eş, reşit çocuklar, anne, baba, kardeş ya da herhangi bir yakınını organ bağışı iradesini ortaya koymak üzere yetkilendirebilecek. Bu kişiler belirlenmezse, mevcut uygulamada olduğu gibi aile üyelerinden birinin onayı ile nakil yapılabilecek. Aksi görüşler olması durumunda, bağışçının belirlediği kişinin iradesi esas alınacak.

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren yönetmelik, Sağlık Bakanı tarafından yürütülecek. Yeni düzenlemeler, organ bağışını hızlandırarak daha fazla hayat kurtarmayı hedefliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
THY 225 uçak satın almak için Boeing'le anlaştı KAP'a açıklandı
THY 225 uçak satın almak için Boeing'le anlaştı KAP'a açıklandı
İzmir'deki görüntü tepki çekmişti! Gözaltına alındılar
İzmir'deki görüntü tepki çekmişti! Gözaltına alındılar
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı
İspanya, İsrail ile büyük çaplı bir anlaşmayı daha iptal etti
İspanya, İsrail ile büyük çaplı bir anlaşmayı daha iptal etti
BUDO'nun 6 seferi kötü hava sebebiyle iptal edildi...
BUDO'nun 6 seferi kötü hava sebebiyle iptal edildi...
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Kemal Can kendi iradesiyle teslim oldu
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Kemal Can kendi iradesiyle teslim oldu
UEFA Avrupa Ligi ilk haftası 9 maçla tamamlandı
UEFA Avrupa Ligi ilk haftası 9 maçla tamamlandı
Hakan Fidan'dan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili değerlendirme
Hakan Fidan'dan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili değerlendirme
Burhanettin Duran’dan Erdoğan’ın ABD temaslarıyla ilgili paylaşım
Burhanettin Duran’dan Erdoğan’ın ABD temaslarıyla ilgili paylaşım
Sakaryaspor'da takım arkadaşına tokat atan Caner Erkin kırmızı kart gördü
Sakaryaspor'da takım arkadaşına tokat atan Caner Erkin kırmızı kart gördü
Türkiye ve ABD arasında nükleer işbirliği zaptı imzalandı
Türkiye ve ABD arasında nükleer işbirliği zaptı imzalandı