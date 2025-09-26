BIST 11.378
DOLAR 41,57
EURO 48,58
ALTIN 5.008,48
HABER /  GÜNCEL

Naci Görür 'İş değişir' dedi dikkatleri diğer faya çevirdi

Naci Görür 'İş değişir' dedi dikkatleri diğer faya çevirdi

Aşkale merkezli deprem sonrası gözler bölgedeki fay hatlarına çevrildi. Prof. Dr. Naci Görür sarsıntı sonrası yaptığı analizinde hem rahatlatan hem de korkutan bir uyarı yaptı. Aşkale bölgesindeki fayın büyük deprem üretemeyeceğini söyleyen Görür asıl riskli faya işaret etti.

Abone ol

Erzurum Aşkale merkezli 4,4 büyüklüğündeki deprem tedirginlik oluşturdu. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının ardından bölgedeki asıl risklere dikkat çekerek Tezcan Fayı'na dikkatleri çevirdi.

Prof. Görür X paylaşımında uyarıları şöyle sıraladı:

"Kandilli, Aşkale’de (Erzurum) 4,4 sığ deprem oldu. Deprem Kandilli Fay Zonu üzerinde. Bu zon 25-26 km uzunlukta, sağ yönlü yanal bir fay. Büyük depremler üretme kapasitesi yok. Daha batıdaki Tezcan Fayı tetiklenirse (Sağ lateral) iş değişir ve depremin boyutu artar. Geçmiş olsun"

ÖNCEKİ HABERLER
Organ bağışında yeni dijital dönem e Devlet'te! Resmi Gazete'de yayımlandı
Organ bağışında yeni dijital dönem e Devlet'te! Resmi Gazete'de yayımlandı
THY 225 uçak satın almak için Boeing'le anlaştı KAP'a açıklandı
THY 225 uçak satın almak için Boeing'le anlaştı KAP'a açıklandı
İzmir'deki görüntü tepki çekmişti! Gözaltına alındılar
İzmir'deki görüntü tepki çekmişti! Gözaltına alındılar
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı
İspanya, İsrail ile büyük çaplı bir anlaşmayı daha iptal etti
İspanya, İsrail ile büyük çaplı bir anlaşmayı daha iptal etti
BUDO'nun 6 seferi kötü hava sebebiyle iptal edildi...
BUDO'nun 6 seferi kötü hava sebebiyle iptal edildi...
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Kemal Can kendi iradesiyle teslim oldu
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Kemal Can kendi iradesiyle teslim oldu
UEFA Avrupa Ligi ilk haftası 9 maçla tamamlandı
UEFA Avrupa Ligi ilk haftası 9 maçla tamamlandı
Hakan Fidan'dan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili değerlendirme
Hakan Fidan'dan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili değerlendirme
Burhanettin Duran’dan Erdoğan’ın ABD temaslarıyla ilgili paylaşım
Burhanettin Duran’dan Erdoğan’ın ABD temaslarıyla ilgili paylaşım
Sakaryaspor'da takım arkadaşına tokat atan Caner Erkin kırmızı kart gördü
Sakaryaspor'da takım arkadaşına tokat atan Caner Erkin kırmızı kart gördü