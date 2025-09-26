BIST 11.378
'Fakir kızı' diye yanına aldığı asistanı hırsız çıktı! İş insanı Yavuz Yükselir şok yaşadı

İSTANBUL'da uluslararası yatırımlarıyla tanınan iş insanı Yavuz Yükselir, eski yardımcısı Azerbaycan vatandaşı Gülar Nazarova'yla ilgili şok üstüne şok yaşadı. 'Fakir aile kızı' diye yanına aldığı ve asistanı yaptığı Gülar Nazarova, o ve eşi yurt dışındayken neyi var neyi yoksa çalıp sattı. Evindeki eşinin eşyalarına kadar her şeyin gittiğini gören ünlü iş insanı eski asistanına dava açtı.

İSTANBUL'da faaliyet gösteren Yükselir Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yükselir, asistanı Gülar Nazarova'nın akıl almaz planları ile şoke oldu. Kendisi iş için İngiltere'ye eşi ise doğum için İspanya'ya gittiğinde, asistanı evlerini soyup soğana çevirdi. 

YILLARCA YANINDA ÇALIŞTI
Mahkemeye yansıyan olayla ilgili inanılmaz iddialar var. İş insanı Yavuz Yükselir, bir fotoğraf stüdyosunda çalışan Azerbaycan vatandaşı Gülar Nazarova'yı asistanı olarak işe aldı. Uzun yıllar yanında çalışan Gülar Nazarova hem iş insanın hem de ailesinin güvenini kazandı. Öyle ki aile Ataşehir'deki evlerinin anahtarını dahi ona verdiler. 

EŞİNİN SAATLERİNE VARANA KADAR...
Yavuz Yükselir yaşadığı bir hukuki sorun sebebiyle Almanya'da bulunuyordu. Eşi ise doğum için aynı dönemde İspanya'daydı. Evlerini ve mal varlıklarını güvendikleri Güler Nazarova'ya emanet etmişlerdi. Çift yurt dışındayken Gülar Nazarova, aklında olan planı uygulamak için fırsat olarak gördü. Yavuz Yükselir ve eşinin yaşadığı evde ne var ne yoksa hepsini çaldı. İddiaya göre eşinin külçe altınları, pahalı saatleri, kasadaki değerli eşyaların tamamını kuyumcu olan sevgilisi ile birlikte sattılar.

İŞ İNSANI DAVA AÇTI
Asistanı tarağından soyulduğunu öğrenen iş insanı Yavuz Yükselir, soluğu mahkemede aldı. Asistanı hakkında dolandıcılıktan dava açtı. Yavuz Yükselir, başına gelenleri şöyle anlattı:

-“Gülar Nazarova bir fotoğraf stüdyosunda çalışıyordu. Fakir bir ailenin kızıydı. Onu 2013 yılında işe aldım, ailesine destek oldum.

- Bizimle asla göremeyeceği ortamlara girdi. Eşim de kendisine aldığı kıyafetlerin bir kısmını ona aldı. Hatta evimizin anahtarını bile ona emanet ettik. Ama şeytani bir hileyle onu aldattı. Bu hırsızlığı, ben Almanya'da hukuki sorunlarımla uğraşırken, eşim ise doğum nedeniyle İspanya'dayken yaptı. Sessiz kalacağımı sandı ama yanıldı. Güler Nazarova ve suç ortaklarını yasal olarak sorumlu tutacağım!”

