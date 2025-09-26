Bir kişinin ölümü ile ortaya çıktı her satırı kan dondurdu! Özel bakım merkezindeki iddialar çok korkunç

Beylikdüzü'nde yer alan bir özel bakım merkezinde, otizmli çocukların çıplak şekilde gezdirildiği, aç bırakıldıkları, birbirlerinin dışkılarını yedikleri ve görevlilerce şiddete maruz kaldıkları iddia edildi. Hâlâ açık tutulan merkezde dövülen bir engelli ise hayatını kaybetti. Otizmli çocuklar ile yetişkin bireylerin kaldığı merkeze dair hazırlanan rapor kan dondurdu.

Bakım evlerinde yaşanan skandallara her gün bir yenisi eklenirken, bu kez kan donduran iddiaların merkezinde İstanbul Beylikdüzü’ndeki Özel Mor Menekşe Bakım Merkezi yer aldı. BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, otizmli çocuklar ile yetişkin bireylerin kaldığı merkeze dair hazırlanan raporda kan donduran detaylara yer verildi.

ENGELLİ ÇOCUK DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Merkezde kalan 9 yaşındaki bir engelli erkek çocuğun ailesi, 22 Kasım 2024’te çocuklarının vücudunda darp, ısırık ve yanık izi gördü. Aile, merkezi Emniyet Müdürlüğü’ne şikâyet etti. Merkezdeki bir engellinin de şüpheli şekilde yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu iki olay için başlatılan soruşturma kapsamında skandalın çok daha büyük olduğu ortaya çıktı. Aile Sosyal Hizmetler ve İl Müdürlüğü tarafından üç aylık döneme ait kamera kayıtları incelenerek hazırlanan raporda, 62 engelli çocuk ile yetişkin bireyin kaldığı merkezde 100’ün üzerinde ihmal ve istismara imza atıldığı vurgulandı.

Merkezde çıplak dolaşan engelli çocuklar ile bireylerin birbirlerinin özel bölgelerine dokunup istismar etmelerine göz yumulduğuna da vurgu yapılan ve kamera kayıtlarına dayanılarak hazırlanan raporun sonuç kısmında şunlar yer alıyor:

• Sorumlu Müdür Aybüke L.’nin sorumluluğunda olan kuruluş içerisinde engelli bireylerin kıyafetlerinin bakımsız, yırtık, kirli ve kendi bedenlerine uygun olmayan kıyafetler olduğu, kıyafet bedenlerinin uygun olmaması nedeniyle alt kıyafetlerinin sıklıkla üzerlerinden düştüğü, bazı engellilerin vücut temizliklerinin yapılmadığı ve birçok engelli bireyin gözle görünür seviyede vücut kitle indeksinin çok düşük olduğu anlaşıldı.

ÇOCUKLAR DIŞKI YEDİ, GÖREVLİLER İZLEDİ

• Engellilerin kurumun her alanında, zaman zaman uzun süre tamamen çıplak olarak dolandıkları, çıplak oldukları durumlarda kata girip çıkan personellerin uzun süre engellileri giydirmediği, engelli bireylerin çıplak olduğu durumlarda yanlarında diğer yaş ve cinsiyet gruplarından engelli bireyler ile her iki cinsiyetten personellerin de sıklıkla bulunduğu anlaşıldı.

• Engelli bireylerin sıklıkla dışkı ve idrarlarını ortak alana yaptığı ancak hem alanın hem de engelli bireylerin görülmesine rağmen uzun zaman sonra temizlendiği, engelli bireylerin ortak alana yaptıkları dışkıların başka engelliler tarafından yenildiği ancak müdahale edilmediği, kıyafetlerinin ve vücutlarının dışkı bulaşmış şekilde uzun saatler bekletildiği görüldü.

KOVADAN SU İÇİYORLAR

• Düzenli bir banyo kullanımının olmadığı, kurum zemininin fayans olmasına rağmen engelli bireylerin ortak alanlarda yerde yattıkları, çıplak ayak ile dolaştıkları, zemin kattaki ortak alanın küçük yaş grubu için yatak odası olarak kullanıldığı ve bu sırada da yerde minder üzerinde uyudukları anlaşıldı. Tavandan akan su için ortak alanlara kovaların konulduğu ve engelli bireylerin bu kovalardan su içtiği görüldü.

• Ara öğünlerin her gün verilmediği, verildiği zamanlarda rastgele dağıtımların olduğu, her engelli bireye verilmediği, takibinin yapılmadığı için engelli bireylerin birbirilerinin öğünlerini aldığı ve birçok engelli bireyin yeterli öğün alamadığı anlaşıldı. Yemekhane alanını gören kameralarda ise bazı engelli bireylerin yine tamamen üstsüz bir şekilde yemekhane katında dolaştığı, kıyafetlerinin üzerlerinden düştüğü, yemek yiyen engelli bireylerin sıklıkla öğünlerini tamamlayamadan yemekhaneden çıkarıldığı, her engelli bireyin tepsisinde aynı yemeklerin olmadığı, bazılarına sadece çorba verildiği görüldü.

• Yere düşen yemeklerin tekrardan tabaklara geri koyulduğu, yerden yemek yemelerine müdahale edilmediği, bazı engellilerin yeterli sandalye ve masa olmaması nedeniyle yerde oturtulup önlerine tepsi konulduğu, başkasından kalan yiyeceklerin başka bir engelli bireye verildiği, engelli bireylerin bezlerinin zaman zaman mutfak çöpüne atıldığı ve engelli bireylerin çöpleri karıştırdığı, engellilerin yerlerde sürüklenerek taşındığı anlaşıldı.”

KORKUTUP VİDEO ÇEKMİŞLER

Raporda yer alan bazı olaylar şöyle:

• “Sosyal Çalışmacı Berfin Y.’nin engelli bir çocuğu kollarından tutarak yerde sürüklediği ve ardından odalarda birinin içine koyarak kapıyı üzerine kilitlediği görüldü.

• Aleyna K. isimli bakım personelinin engelli bireyin kıyafetinden ve kollarından tutarak zor kullanıp yerde sürükleyerek odaya çektiği görülmektedir.

• Bakım personeli İlayda T.’nin korku temalı bir maskeyi yüzüne takarak kata engelli bireyleri korkuttuğu, Sıla A. isimli bakım personelinin video çektiği, Dilara T. isimli personelin de gülerek eşlik ettiği anlaşıldı.

• Engelli çocuklardan birinin yerde uzanır şekilde olduğu başka bir engellinin üzerine çıkarak yaklaşık iki dakika boyunca kafasına bastırdığı, kalktıktan bir süre sonra yerdeki engellinin kasılma ve titreme davranışın olduğu 20 dakika kadar çocuğun yerde hareketsiz bir şekilde yattığı anlaşıldı…

• Engelli bireylerin kurum içerisinde çıplak olarak dolaştıkları, birbirlerinin özel bölgelerine dokundukları görüldü.

• Engelli birey tarafından başka bir engelli bireyin sırtına devamlı gören engelli bireyin oda içerisinde kaçmaya çalıştığı ancak diğer engelli birey tarafından kaçmasının engellenerek bir süre daha şiddete devam ettiği, bu sırada dışarıdan bir müdahalenin olmadığı. Engelli bireyin kendisinden yaşça küçük olan engelli bir bireye aralıksız tokatlar ve dışarıdan bir müdahalenin olmadığı görülmektedir.

ÇALIŞANLAR ENGELLİLERE TÜKÜRDÜ

• Sıla A. isimli bakım personelinin engelli bireylerden birinin üzerine yürüyerek kafasına vurduğu, ardından ittirerek yatağa yatırdığı ve yaklaşık 20 saniye kadar bu şekilde tuttuğu… Yerde oturmakta olan engelli bireye tokat attığı görülmektedir.

• Aleyna K. isimli bakım personelinin yerdeki engelli bir bireye tükürdüğü görülmektedir. Sıla A. isimli bakım personelinin engelli bireyi giydirdiği esnada iki defa tokat attığı görüldü.

ÇALIŞANLARDAN ŞİDDET

• Bakım personeli Burak K. ve Okan D. engellilere tokat attı. Ayrıca Burak K. bir engelliye koşarak tekme attı. Bakım personeli Abdullah A. da engellilere şiddet uyguladı. Ömer D. isimli bakım personeli camdan dışarıyı izleyen engellinin kafasını tutup cama vurdu.

UĞUR Y. NASIL ÖLDÜ?

• 22 Kasım 2024’te engelli Uğur Y. dövülerek odaya sokuldu. Çalışanlar odaya ip götürdü. Yaklaşık 5 saat sonra kuruma gelen 112 ekipleri tarafından Uğur Y. branda ile taşınarak odadan çıkarıldı ve Y.’nin hayatını kaybettiği öğrenildi.”

BirGün’ün ulaştığı Özel Mor Menekşe Özel Bakım Merkezi’nin yetkilileri açıklama yapmadı. Kurumun avukatı olduğunu belirten bir şahıs ise “Bu konuya dair devam eden bir savcılık soruşturması var. Yakında iddianame hazırlanacak. Hem siz hem de gazetenizden şikâyetçi olacağım. Böyle bir haber yapamazsınız” ifadelerini kullandı.