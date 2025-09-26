BIST 11.378
DOLAR 41,57
EURO 48,58
ALTIN 5.008,48
HABER /  GÜNCEL

İlaç firmalarına yüzde 100 vergi geliyor! Trump duyurdu

İlaç firmalarına yüzde 100 vergi geliyor! Trump duyurdu

ABD Başkanı Trump, 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere, yabancı üreticileri ABD'de tesis kurmaya zorlayan yeni gümrük vergisi oranlarını duyurdu. ABD’de üretim tesisi inşa etmeyen ilaç şirketlerinin ürünlerine %100 vergi uygulanacak.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Amerikan sanayisini koruma hedefli yeni bir gümrük vergisi dalgasını duyurdu. Yeni tarifeler, 1 Ekim tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

İlaç sektöründe yüzde 100'lük üretim şartı 

Kararın en dikkat çekici maddesi, ilaç sektörüne yönelik oldu. Trump, ABD'de üretim tesisi inşa etmeyen şirketlerin markalı veya patentli ilaç ürünlerine yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını belirtti. Bu yüksek tarife için ise bir muafiyet şartı koydu: Eğer inşaat süreci başlamışsa veya temel atılmışsa, bu ilaç ürünlerine herhangi bir gümrük vergisi uygulanmayacak. Bu adım, yabancı ilaç üreticilerini ABD topraklarında fabrika kurmaya zorlayan net bir politika olarak yorumlanıyor.

Ağır sanayi ve mobilyada koruma kalkanı

Trump, yerel üreticileri haksız rekabetten koruma gerekçesiyle diğer sektörlerdeki vergi oranlarını da açıkladı:

Ağır Kamyonlar: Yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacak. Trump, bunun Peterbilt, Kenworth gibi büyük kamyon üreticilerini koruyacağını ve ulusal güvenlik açısından kamyon sektörünün sağlıklı olmasının gerektiğini vurguladı.
Mutfak ve Banyo Dolapları: Yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacak.
Döşemeli Mobilyalar: Yüzde 30 gümrük vergisi getirilecek.
Trump, bu ürünlerin "diğer ülkeler tarafından büyük ölçekte ABD'ye akın etmesi" nedeniyle bu kararın alındığını ve ulusal güvenlik başta olmak üzere üretim süreçlerini korumak zorunda olduklarını ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Futbol dünyasını sarsan ölüm! Maçta sakatlanmıştı
Futbol dünyasını sarsan ölüm! Maçta sakatlanmıştı
Işıkhan'dan CHP'li belediyelere çağrı: Önce prim borçlarınızı ödeyin
Işıkhan'dan CHP'li belediyelere çağrı: Önce prim borçlarınızı ödeyin
Saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek verecek İspanyol askeri gemisi hareket etti
Saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek verecek İspanyol askeri gemisi hareket etti
İsrail'in Yemen'e düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı arttı
İsrail'in Yemen'e düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı arttı
Naci Görür 'İş değişir' dedi dikkatleri diğer faya çevirdi
Naci Görür 'İş değişir' dedi dikkatleri diğer faya çevirdi
Organ bağışında yeni dijital dönem e Devlet'te! Resmi Gazete'de yayımlandı
Organ bağışında yeni dijital dönem e Devlet'te! Resmi Gazete'de yayımlandı
THY 225 uçak satın almak için Boeing'le anlaştı KAP'a açıklandı
THY 225 uçak satın almak için Boeing'le anlaştı KAP'a açıklandı
İzmir'deki görüntü tepki çekmişti! Gözaltına alındılar
İzmir'deki görüntü tepki çekmişti! Gözaltına alındılar
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı
İspanya, İsrail ile büyük çaplı bir anlaşmayı daha iptal etti
İspanya, İsrail ile büyük çaplı bir anlaşmayı daha iptal etti
BUDO'nun 6 seferi kötü hava sebebiyle iptal edildi...
BUDO'nun 6 seferi kötü hava sebebiyle iptal edildi...