Listede isminiz varsa aman dikkat! IBAN numaraları yarın değişiyor...

QNB'den ayrılarak bağımsız bir bankaya dönüşecek Enpara, geçiş süreci kapsamında 27 Eylül 2025 Cumartesi günü 04.00–09.00 saatleri arasında hizmetlerine ara verecek. Güncellemenin ardından, halihazırda "111" kodunu kullanan ve 3 milyondan fazla hesabı kapsayan tüm Enpara müşterilerinin IBAN numaraları yenilenecek.

Türkiye'nin en büyük dijital bankacılık platformlarından Enpara, QNB çatısından tamamen ayrılarak bağımsız bir banka olmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl alınan faaliyet izninin ardından çalışmaların sonuna gelinirken, müşterilere yapılan duyuruda 27 Eylül 2025 Cumartesi günü 04.00–09.00 saatleri arasında sistem güncellemeleri nedeniyle bazı hizmetlerde kesinti yaşanacağı belirtildi.

EN DİKKAT ÇEKİCİ DEĞİŞİKLİK IBAN DÖNÜŞÜMÜNDE

Enpara'nın ayrılığıyla birlikte müşteriler için en dikkat çekici değişiklik IBAN dönüşümü olacak. Bugüne kadar QNB'ye ait "111" kodunu kullanan Enpara, artık bu kodu kullanamayacak. Dolayısıyla tüm hesaplarda IBAN numaraları sıfırdan değiştirilecek. Banka, müşterilerine mail ve SMS yoluyla bilgilendirme yaparak yeni IBAN'larını kontrol etmelerini önerdi.

90 GÜN BOYUNCA TRANSFERLER YENİ HESABA AKTARILACAK

Olası mağduriyetleri önlemek için, eski IBAN'lara gönderilen EFT ve SWIFT işlemleri 90 gün boyunca QNB tarafından otomatik olarak yeni Enpara hesaplarına aktarılacak.

KART LİMİTLERİ AYRILACAK

Kredi kartı kullanıcıları için de önemli bir düzenleme geliyor. Daha önce ortak kullanılan kart limitleri ayrılacak ve müşterilerin QNB ile Enpara'da iki ayrı kart limiti olacak. Limitin nasıl bölüneceği ise tamamen müşterinin tercihine bırakılacak.

