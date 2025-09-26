BIST 11.378
Otomotiv devinde kriz büyüyor! Binlerce kişiyi işten çıkaracak...

Otomotiv devinde kriz büyüyor! Binlerce kişiyi işten çıkaracak...

Almanya merkezli teknoloji ve otomotiv tedarik devi Bosch, 2030 yılına kadar Almanya'daki 13 bin çalışanının işine son vermeyi planladığını açıkladı. Şirket, özellikle otomotiv tedarik bölümlerinde yapılacak kesintilerin yılda 2,5 milyar euro tasarruf sağlamayı hedeflediğini belirtti. Bosch, geçtiğimiz yıl da dünya çapında 11 binden fazla çalışanını işten çıkarmıştı.

Bosch'tan yapılan açıklamada, işten çıkarmaların farklı dönemlerde gerçekleşeceği ve sürecin 2030 yılı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı ifade edildi. Kararın, Almanya'daki otomotiv sektöründe yaşanan kriz, elektrikli araçlara geçiş süreci ve sanayi üretimindeki zayıflama nedeniyle alındığı kaydedildi.

SENDİKA KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Bosch, geçtiğimiz yıl da dünya çapında 11 binden fazla çalışanını işten çıkarmıştı.

SENDİKA KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Almanya'nın en büyük sendikalarından IG Metall, karara tepki gösterdi. IG Metall Başkanı Christiane Benner, "Bu kararlar Bosch'un kurucusu Robert Bosch'u mezarında ters döndürür. Şirketin güvenilirlik, sorumluluk ve adil iş birliği gibi değerleri yok sayılıyor" dedi.

Sendika, işten çıkarmaların özellikle Baden-Württemberg eyaletindeki binlerce çalışanı ve ailelerini olumsuz etkileyeceğini, bölgedeki ekonomik yapı ve tedarik zincirlerini zayıflatacağını belirterek, Bosch yönetimini alternatif çözümler için masaya oturmaya çağırdı. IG Metall, kararın geri çekilmesi için mücadele edeceğini duyurdu.

