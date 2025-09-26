BIST 11.378
HABER /  GÜNCEL

Demet Akalın'dan garip çıkış! Kameralar incelensin

Arabesk müziğin güçlü ismi Güllü'nün vefatı sanat camiasını yasa boğarken, şarkıcı Demet Akalın'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Akalın "Umarım çevredeki apartmanlardan kameralar incelenir. Aşırı üzüldüm, yazık. O kadar acılar, zor yıllar geçir, sonra bu son! Hiç aklıma yatmıyor, araştırılır inşallah" ifadelerini kullandı.

Arabesk müziğin sevilen sesi, sahne adıyla Güllü olarak bilinen 52 yaşındaki Gül Tut, Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

OĞLU İNTİHAR İDDİALARINI YALANLADI

Güllü'nün vefat haberini, oğlu Tuğberk Yavuz, sanatçının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Yavuz, intihar iddialarını kesin bir dille yalanladı: "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Başımız sağ olsun."

AKALIN: UMARIM KAMERALAR İNCELENİR

Vefat haberi, sanat dünyasını yasa boğarken, ünlü şarkıcı Demet Akalın dikkat çeken bir yorumda bulundu. Güllü'nün ölümüyle ilgili yorum yapan Akalın, "Umarım çevredeki apartmanlardan kameralar incelenir. Aşırı üzüldüm, yazık. O kadar acılar, zor yıllar geçir, sonra bu son! Hiç aklıma yatmıyor, araştırılır inşalllah" ifadeleriyle olayın araştırılması için çağrı yaptı.

