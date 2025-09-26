BIST 11.378
DOLAR 41,57
EURO 48,58
ALTIN 5.008,48
HABER /  SPOR

Barış Alper Yılmaz'ın yeni maaşı belli oldu! Galatasaray'dan dev zam

Barış Alper Yılmaz'ın yeni maaşı belli oldu! Galatasaray'dan dev zam

Suudi Arabistan takımına transferi iptal olan Barış Alper Yılmaz ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızlı takımda kalan Barış Alper için kesenin ağzı açıldı. 25 yaşındaki yıldız yeni sözleşmeye imza attı.

Abone ol

Galatasaray ile Barış Alper Yılmaz arasında yaz transfer sezonunda başlayan gerilimde buzlar artık eridi. Barış Alper, Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan yıllık 10 milyon Euro'luk astronomik teklif almış ve takımdan ayrılmak istemişti.

Barış Alper Yılmaz'ın yeni maaşı belli oldu! Galatasaray'dan dev zam - Resim: 0

Sarı-kırmızılı yönetimin, 25 yaşındaki sol kanat için bonservis bedelini 50 milyon Euro olarak belirlemesinin ardından bu transfer gerçekleşmemişti.

Transferin iptal olması sonrası Barış Alper Yılmaz, bu duruma tavrını koymuş, yapılan idmana bile çıkmamıştı. Taraflar arasında anlaşma sağlandı. Yönetim, 100 milyon TL'ye oynayan milli oyuncunun maddi şartlarında iyileştirmeye gitti. 

Barış Alper Yılmaz'ın yeni maaşı belli oldu! Galatasaray'dan dev zam - Resim: 1

YENİ SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI

Birkaç gün önce kulübe çağrılan Barış Alper Yılmaz, yüzde yüzün üzerinde yapılan zam karşılığında yeni sözleşmesine imzayı attı. Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre Garanti ücreti 200 milyon TL'ye çıkarılan milli yıldız, yerlilerde tavan ücretin sahibi oldu. Sözleşmesine ayrıca performansa bağlı 100 milyon TL'ye yakın bonus koyuldu.

Barış Alper Yılmaz'ın yeni maaşı belli oldu! Galatasaray'dan dev zam - Resim: 2

ÖNCEKİ HABERLER
Garanti BBVA Leasing, dijital leasing sürecini başlattı
Garanti BBVA Leasing, dijital leasing sürecini başlattı
Çin'den İsrail'e tarihi ayar! BM üyeliğinin sonlandırılması gerektiğini açıkladı
Çin'den İsrail'e tarihi ayar! BM üyeliğinin sonlandırılması gerektiğini açıkladı
Demet Akalın'dan garip çıkış! Kameralar incelensin
Demet Akalın'dan garip çıkış! Kameralar incelensin
CHP'nin itirazına ret! Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanı görevini sürdürecek
CHP'nin itirazına ret! Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanı görevini sürdürecek
Netanyahu'nun BM’deki konuşması hoparlörle Gazze'de Filistinlilere dinletilecek
Netanyahu'nun BM’deki konuşması hoparlörle Gazze'de Filistinlilere dinletilecek
Otomotiv devinde kriz büyüyor! Binlerce kişiyi işten çıkaracak...
Otomotiv devinde kriz büyüyor! Binlerce kişiyi işten çıkaracak...
İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'ye 140'tan fazla hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'ye 140'tan fazla hava saldırısı düzenledi
Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı'nın üçüncü dönem belgeseli yayınlandı
Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı'nın üçüncü dönem belgeseli yayınlandı
Çinli Forthing markası Türkiye'deki modellerinde indirime gitti
Çinli Forthing markası Türkiye'deki modellerinde indirime gitti
Baymak, sektör profesyonelleriyle bir araya geldi
Baymak, sektör profesyonelleriyle bir araya geldi
ABD Başkanı Trump'tan İsrail'e Batı Şeria mesajı: İzin vermeyeceğim
ABD Başkanı Trump'tan İsrail'e Batı Şeria mesajı: İzin vermeyeceğim
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzası ile 81 ile gönderildi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzası ile 81 ile gönderildi