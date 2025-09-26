Barış Alper Yılmaz'ın yeni maaşı belli oldu! Galatasaray'dan dev zam

Suudi Arabistan takımına transferi iptal olan Barış Alper Yılmaz ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızlı takımda kalan Barış Alper için kesenin ağzı açıldı. 25 yaşındaki yıldız yeni sözleşmeye imza attı.

Abone ol

Galatasaray ile Barış Alper Yılmaz arasında yaz transfer sezonunda başlayan gerilimde buzlar artık eridi. Barış Alper, Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan yıllık 10 milyon Euro'luk astronomik teklif almış ve takımdan ayrılmak istemişti.

Sarı-kırmızılı yönetimin, 25 yaşındaki sol kanat için bonservis bedelini 50 milyon Euro olarak belirlemesinin ardından bu transfer gerçekleşmemişti.

Transferin iptal olması sonrası Barış Alper Yılmaz, bu duruma tavrını koymuş, yapılan idmana bile çıkmamıştı. Taraflar arasında anlaşma sağlandı. Yönetim, 100 milyon TL'ye oynayan milli oyuncunun maddi şartlarında iyileştirmeye gitti.

YENİ SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI

Birkaç gün önce kulübe çağrılan Barış Alper Yılmaz, yüzde yüzün üzerinde yapılan zam karşılığında yeni sözleşmesine imzayı attı. Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre Garanti ücreti 200 milyon TL'ye çıkarılan milli yıldız, yerlilerde tavan ücretin sahibi oldu. Sözleşmesine ayrıca performansa bağlı 100 milyon TL'ye yakın bonus koyuldu.