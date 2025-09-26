Oyuncu Aras Aydın babasını kaybetti

Ünlü oyuncu Aras Aydın'ın bir süredir hastanede tedavi gören babası hayatını kaybetti. Acı haberi Aydın'ın menajerlik şirketi duyurdu.

"İnadına Aşk", "Sefirin Kızı", "Şeref Sözü", "Aldatmak", "Siyah Kalp" gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Aras Aydın, babası Erol Aydın'ın vefatıyla derin bir acı yaşadı. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan bir süredir hastanede tedavi gören babası için 0 Rh pozitif kan arayışında bulunduklarını duyurmuştu. Ancak gelen acı haber, sanat dünyasında da büyük üzüntüye yol açtı.

ACI HABERİ MENAJERLİK ŞİRKETİ DUYURDU

Aras Aydın'ın menajeri tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli oyuncumuz Aras Aydın, babası Erol Aydın'ı kaybetmenin derin acısı içindedir. Başta Aras Aydın ve Melis Birkan olmak üzere, tüm dost ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."