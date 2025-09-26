Güllü'nün son röportajı ortaya çıktı! Ölüm hakkındaki sözleri gündem oldu

Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü, 52 yaşında hayatını kaybetti. Güllü'nün ölüm haberini ise oğlu Tuğberk Yavuz duyurdu. Güllü'nün vefatıyla ünlü isimler de büyük şok yaşadı. Güllü'nün son röportajındaki ölüm ile ilgili sözleri ise yürekleri sızlattı.

Abone ol

Arabesk müziğin güçlü seslerinden Güllü, 90’lı yıllarda çıkardığı “Sabah Olmadan”, “Değmezmiş Sana” ve “Kopamam Senden” gibi parçalarla sevildi. Arabesk müziğinin aranan ismi Güllü, ölüm haberiyle ise sevenlerini ve yakınlarını büyük hüzne sürükledi. Güllü'nün geçtiğimiz aylarda verdiği röportaj ise tekrar gündem oldu.

Güllü'nün son röportajı ortaya çıktı

Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü'nün son röportajı ortaya çıktı. Ferdi Tayfur’un vefatından sonra yaşananların sorulması üzerine konuşan Güllü, “Benim de evlatlarım var. Ben ölünce eğer bu şekilde olacaksa Allah bana rahmet eylesin. Benim parayla pulla hiçbir zaman işim olmadı.” demişti. Aynı röportajda hayatının film olmasını istediğini ve kendisini Serenay Sarıkaya’nın oynamasını arzu ettiğini de söylemişti.

Güllü'nün ölüm sebebi oğlu paylaştı

Güllü'nün oğlu yaptığı paylaşımda; "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem, değerli sanatçı Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım. Başımız sağ olsun." dedi.