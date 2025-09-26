BIST 11.378
DOLAR 41,57
EURO 48,58
ALTIN 5.008,48
HABER /  DÜNYA

Trump imzayı attı: Washington'da idam cezası uygulansın

Trump imzayı attı: Washington'da idam cezası uygulansın

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin başkenti Washington'da federal idam cezasının uygulanması için başkanlık kararnamesine imza attı.

Abone ol

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın, başkentte idam cezası yasalarının tam olarak uygulanması amacıyla başkanlık kararnamesini imzaladığı bildirildi.

Federal savcıların bölgedeki tüm uygun davalarda idam cezası talep edebileceği vurgulanarak, başsavcı ve Washington bölge savcısına başkentte işlenen ve idam cezasını gerektiren suçlarda federal yargı yetkisini mümkün olan en kapsamlı şekilde kullanmaları talimatının verildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Başkan Trump, DC'nin (Washington) en kötü suçlularına karşı idam cezası yasasını uygulayarak ulusumuzun başkentini ziyaret eden ve orada ikamet eden tüm Amerikalılar için koruma ve şiddet suçlularının yasalar çerçevesinde en sert sonuçlarla karşılaşmasını sağlama konusundaki kararlılığının altını çizmektedir." ifadesi kullanıldı.

Washington'ın ülkenin en tehlikeli şehirleri arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, şehrin suç oranının New York'tan yaklaşık 6 kat daha fazla olduğu kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Oyuncu Aras Aydın babasını kaybetti
Oyuncu Aras Aydın babasını kaybetti
UEFA'dan İsrail için acil toplantı planı! Düşünülen karar basına sızdı
UEFA'dan İsrail için acil toplantı planı! Düşünülen karar basına sızdı
Barış Alper Yılmaz'ın yeni maaşı belli oldu! Galatasaray'dan dev zam
Barış Alper Yılmaz'ın yeni maaşı belli oldu! Galatasaray'dan dev zam
Garanti BBVA Leasing, dijital leasing sürecini başlattı
Garanti BBVA Leasing, dijital leasing sürecini başlattı
Çin'den İsrail'e tarihi ayar! BM üyeliğinin sonlandırılması gerektiğini açıkladı
Çin'den İsrail'e tarihi ayar! BM üyeliğinin sonlandırılması gerektiğini açıkladı
Demet Akalın'dan garip çıkış! Kameralar incelensin
Demet Akalın'dan garip çıkış! Kameralar incelensin
CHP'nin itirazına ret! Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanı görevini sürdürecek
CHP'nin itirazına ret! Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanı görevini sürdürecek
Netanyahu'nun BM’deki konuşması hoparlörle Gazze'de Filistinlilere dinletilecek
Netanyahu'nun BM’deki konuşması hoparlörle Gazze'de Filistinlilere dinletilecek
Otomotiv devinde kriz büyüyor! Binlerce kişiyi işten çıkaracak...
Otomotiv devinde kriz büyüyor! Binlerce kişiyi işten çıkaracak...
İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'ye 140'tan fazla hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'ye 140'tan fazla hava saldırısı düzenledi
Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı'nın üçüncü dönem belgeseli yayınlandı
Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı'nın üçüncü dönem belgeseli yayınlandı
Çinli Forthing markası Türkiye'deki modellerinde indirime gitti
Çinli Forthing markası Türkiye'deki modellerinde indirime gitti