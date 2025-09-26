BIST 11.378
İstanbul Medipol Üniversitesi ek yerleştirme dönemine özel burs fırsatlarıyla başarıyı ödüllendiriyor

Türkiye’nin gözde vakıf üniversitelerinden biri olan ve başarılı öğrenciler yetiştirmeyi önceleyen Medipol Üniversitesi, 2025-2026 ek yerleştirme döneminde de tercih indirimi uygulamasını sürdürüyor. Medipol, “Tercihim Medipol” diyen öğrencilere verdiği destekle, adayların nitelikli bir üniversite eğitimine ulaşmasını ekonomik olarak da kolaylaştırıyor.

Ek yerleştirme döneminde adaylar, yerleştikleri program öncesindeki bütün tercihlerini İstanbul Medipol Üniversitesi’nin ön lisans ve lisans programları arasından yapıp %50 burslu kontenjana yerleştikleri takdirde, ayrıca %40 tercih indiriminden de yararlanma hakkını kazanıyor. Bir vakıf üniversitesi olarak başarıyı ödüllendirmeyi kendine misyon edinen Medipol, ortalama öğrenci yerleşme sıralamasını da daha yukarı çekerek başarılı öğrencileri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

İstanbul Medipol Üniversitesi ek yerleştirme dönemine özel burs fırsatlarıyla başarıyı ödüllendiriyor - Resim: 0

“Tercihim Medipol” Bursları

Birinci Tercih İndirimi

Buna göre; bir aday, yerleştiği program öncesindeki bütün tercihlerini Medipol Üniversitesi’nin ön lisans veya lisans programları arasından yaparak, İstanbul Medipol Üniversitesi’nin %50 burslu kontenjanlarından birine yerleştiği takdirde ayrıca %40 indirim almaya hak kazanıyor.

Diğer Tercih İndirimleri

Yerleştikleri program öncesinde Medipol Üniversitesi programları dışında en fazla iki tercihini başka bir üniversitenin programından yapan adaylar, İstanbul Medipol Üniversitesi’nin %50 burslu kontenjanlarından birine yerleştikleri takdirde, öğrenim ücretinden %25 tercih indirimi uygulanıyor.

Ödeme Kolaylığı

Yerleşen öğrenciler, ücretlerini ödenecek miktarda artış olmadan 12 aya bölebiliyorlar.

Kazanılan İndirimler Normal Öğrenim Süresi Boyunca Kesintisiz Devam Ediyor

Kazanılan tercih indirimleri, zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere, öğrencinin normal öğrenim süresi boyunca geçerliliğini koruyor. Bu uygulama, öğrencilerin mali yükünü eğitim hayatları boyunca hafifleterek onların başarıya odaklanmasını sağlıyor.

Nitelikli üniversite eğitimi ve geniş olanaklarıyla İstanbul Medipol Üniversitesi, bu burs seferberliği ile başarılı öğrencileri bünyesine katmayı hedefliyor. Ek yerleştirme döneminde tercihini iyi bir üniversiteden yana yapmak isteyen adayların ek yerleştirme tercih döneminde bu önemli burs fırsatlarını göz önünde bulundurmaları tavsiye ediliyor.

Adaylar, detaylı ve güncel bilgi için İstanbul Medipol Üniversitesi'nin resmî web sitesini ziyaret edebilir.

Ek yerleştirme döneminde açılan lisans ve ön lisans programları ve burs oranlarına aşağıdaki listeden veya Medipol Tercih Robotu’ndan ulaşılabilir.

İstanbul Medipol Üniversitesi ek yerleştirme dönemine özel burs fırsatlarıyla başarıyı ödüllendiriyor - Resim: 1

İstanbul Medipol Üniversitesi ek yerleştirme dönemine özel burs fırsatlarıyla başarıyı ödüllendiriyor - Resim: 2

