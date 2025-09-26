BIST 11.378
Adliye girişinde silahlı saldırı! Bir kişi öldü, kaçan şüpheli...

Yalova'da adliye binası girişindeki silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Adliyesi girişinde Ö.A. (31), husumetli olduğu öğrenilen H.T. (40) ve E.K'ye (77) silahla ateş etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırıda bacağından yaralanan E.K. ise ambulansla kaldırıldığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis, adliye ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

