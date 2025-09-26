Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüşmesini anlattı: "İyi ağırlandık”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM zirvesi sonrası yurda dönerken aralarında Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan'ın da bulunduğu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başta Filistin meselesi olmak üzere, Rusya-Ukrayna savaşından Kıbrıs meselesine kadar birçok konu hakkında önemli değerlendirmede bulundu. Ayrıca Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme hakkında da çarpıcı ayrıntılar verdi. İşte dünyanın konuştuğu BM zirvesinin detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti dönüşünde medya mensuplarının sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, Trump’la görüşmesine ilişkin, “ABD Başkanı Sayın Donald Trump'la çok kapsamlı bir görüşme yaptık. Kendisiyle gündemimizdeki birçok meseleyi değerlendirdik. Evvelemirde ticaret ve yatırım ilişkilerimizi geliştirmek için atılabilecek adımları görüştük” dedi.

Erdoğan, "Trump’la Suriye’deki istikrarın muhafazası ve Orta Doğu'da barış ortamının hâkim kılınabilmesi konusunda da çok ayrıntılı fikir teatimiz oldu” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Beyaz Saray'da Sayın Trump ve heyeti tarafından gayet iyi ağırlandık. Atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzel bir ziyaretti. Sayın Başkan'la samimi, yapıcı ve verimli bir atmosferde görüşmelerimizi gerçekleştirdik” dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

“(ABD Başkanı ile görüşme) 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için ticareti kolaylaştırıcı adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Savunma alanında iş birliğinin önünü açacak adımları irdeledik.”

“(ABD Başkanı ile görüşme) Görüşmemizin temel konularından birini de Gazze'deki mezalimin sonlandırılmasına yönelik atılabilecek adımlar teşkil etti.”

“(ABD Başkanı ile görüşme) Suriye'deki istikrarın muhafazası ve Orta Doğu'da barış ortamının hâkim kılınabilmesi konusunda da çok ayrıntılı fikir teatimiz oldu.”

“Beyaz Saray'da Sayın Trump ve heyeti tarafından gayet iyi ağırlandık. Atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzel bir ziyaretti. Sayın Başkan'la samimi, yapıcı ve verimli bir atmosferde görüşmelerimizi gerçekleştirdik.”

“Sayın Trump ile ilişkimiz geçmişten bu yana çok iyi. İlk döneminde farklı bir diyaloğumuz vardı, o devam ediyor. Bu durum inanıyorum ki Türk-Amerikan ilişkilerine de olumlu yansıyacak.”

“BM Güvenlik Konseyi üyesi Birleşik Krallık ve Fransa başta olmak üzere 10 Batılı ülke daha Filistin'i tanıdığını açıkladı. Bu noktaya gelinmesinde şüphesiz biz ve bizim gibi ülkelerin diplomatik gayretlerinin büyük etkisi oldu.”

“Türkiye olarak temel hedefimiz, Gazze'deki katliamların bir an önce sona ermesidir. Çocukların, kadınların ve masum sivillerin hayatını kaybettiği bir tabloyu güvenlik gerekçesiyle açıklamak mümkün değildir.”

“Kimsenin şüphesi olmasın, Gazze'ye kalıcı ve adil barış gelene kadar bu meseleyi gündemde tutmaya devam edeceğiz. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ve yapacağız.”