Erdoğan'ın sandalyesi çeken Donald Trump bunu 2 ülke liderine yaptı biri çok kızdırmıştı

ABD'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan ile Donald Trump'ın görüşmesinden dünyaya servis edilen bir fotoğraf gündeme oturdu. Donald Trump bizzat Erdoğan'ın koltuğunu çekti. Bu kare liderlere karşı şeffaf davranışları ile bilinen Trump'tan gelince çok konuşuldu. Donald Trump, Erdoğan dışında 2 liderin daha koltuğunu çekmişti. Bakın onlar kimlerdi?

Erdoğan'ın sandalyesi çeken Donald Trump bunu 2 ülke liderine yaptı biri çok kızdırmıştı - Resim: 1

Sadece Türkiye değil, dünya ve ABD medyası da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Donald Trump'ın görüşmesini merak ediyordu. Dün akşam gerçekleşen görüşmeden öyle fotoğraflar geldi ki bütün uluslararası ajanslara konu oldu. İçlerinden biri ise Erdoğan- Trump görüşmesi nasıl geçti sorusunun yanıtı niteliğinde oldu. 

Erdoğan'ın sandalyesi çeken Donald Trump bunu 2 ülke liderine yaptı biri çok kızdırmıştı - Resim: 2

TRUMP ERDOĞAN'IN SANDALYESİNİ ÇEKTİ
Gündeme oturan fotoğraf, Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği önemi göstermek için yaptığı jeste dair oldu. Trump, Erdoğan'ın oturması için bizzat koltuğunu çekti. Donald Trump, böyle bir fotoğrafı daha önce 2 ülke liderinde vermişti. 

Erdoğan'ın sandalyesi çeken Donald Trump bunu 2 ülke liderine yaptı biri çok kızdırmıştı - Resim: 3

HİNDİSTAN BAŞBAKANI MONDİ
ABD Başkanlığında ikinci dönemi olan Trump, sandalye çekme jestini ilk olarak Hindistan Başbakanı Modi'ye yapmıştı. Trump, 14 Şubat'ta görüştüğü Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin sandalyesini çekmişti. 

Erdoğan'ın sandalyesi çeken Donald Trump bunu 2 ülke liderine yaptı biri çok kızdırmıştı - Resim: 4

İSRAİL'E YAPINCA TEPKİ ALMIŞTI
Donald Trump'ın ikinci sandalye çekme vakası 7 Nisan 2025'te gerçekleşti. Trump İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sandalyesini çekmişti ve Gazze katliamcısını olan bu tavrı büyük eleştiri almıştı. 

