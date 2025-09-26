Erdoğan'ın sandalyesi çeken Donald Trump bunu 2 ülke liderine yaptı biri çok kızdırmıştı

Sadece Türkiye değil, dünya ve ABD medyası da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Donald Trump'ın görüşmesini merak ediyordu. Dün akşam gerçekleşen görüşmeden öyle fotoğraflar geldi ki bütün uluslararası ajanslara konu oldu. İçlerinden biri ise Erdoğan- Trump görüşmesi nasıl geçti sorusunun yanıtı niteliğinde oldu.