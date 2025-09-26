BIST 11.378
Arda Güler'e büyük müjde! İlk 11'i garantiledi...

Real Madrid'de sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan milli yıldız Arda Güler, teknik direktör Xabi Alonso'nun orta sahadaki jokeri haline geldi. Alonso'nun sakatlıktan dönen Jude Bellingham'ı yüksek tempolu derbide riske etmek istemediği ve Arda Güler'in form grafiği nedeniyle ilk 11'deki yerini koruyacağı belirtildi.

LaLiga'ya 7'de 7 yaparak müthiş bir giriş yapan Real Madrid, 7. hafta mücadelesinde ezeli rakibi Atletico Madrid ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Sezonun en formda isimlerinden biri olan milli yıldız Arda Güler, teknik direktör Xabi Alonso'nun orta sahadaki vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.

BELLINGHAM YEDEK KALIYOR

İspanyol basınından El Nacional, Alonso'nun sakatlıktan dönen Jude Bellingham ile özel bir görüşme gerçekleştirdiğini ve oyuncusuna derbide yedek kalacağını ilettiğini yazdı. Haberde, Arda Güler'in yükselen formu nedeniyle ilk 11'deki yerini koruyacağı ve orta sahada Tchouameni ile Valverde'nin yanında görev alacağı belirtildi. Boş kalan pozisyonun ise genç yetenek Franco Mastantuono'ya verilmesi bekleniyor.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Real Madrid taraftarları, Arda Güler'in oyun tarzını Luka Modric ve Mesut Özil'e benzetirken, genç futbolcunun fiziksel gelişimiyle daha güçlü ve hızlı bir görüntü sergilemesi dikkat çekiyor. Bu sezon LaLiga'da 6 maça çıkan Arda, 2 gol ve 2 asist ile takımına önemli katkı sağladı.

